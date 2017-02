Maniataron a un sereno, robaron plata y más de cien capones

Este sábado, los asaltantes llegaron en un vehículo aparentemente como si fueran clientes, el cuidador les habría abierto el portón porque pensó que eran los compradores de unos animales faenados y cuando fue a atenderlos uno de ellos le apuntó con un arma, lo redujó y terminaron atándolo con unos cables.

El atraco ocurrió después de las 19,30 a pocos kilómetros al sudeste de Trelew en el matadero de la familia Sequia y el sereno, de entre 30 y 40 años, fue trasladado al hospital en una ambulancia para ser examinado por los fuertes golpes que recibió. Antes del traslado la víctima contó a Radio 3 AM 780: "Cuando me di vuelta tenía un fierro en la cabeza. Me encañonaron y me subieron a la oficina".

En cuanto, a la cantidad de personas que alcanzó a ver, aseguró que eran seis y dijo que él en ese momento estaba solo. Confirmó que lo habían atado y golpeado "porque encontraron el porta valores y buscaban una caja fuerte. Venían con ese dato", reveló. "Estaban todos encapuchados y uno solo tenía arma. Fue el que me encañonó", recordó.

Asimismo, comentó que la plata que sustrajeron los delincuentes era suya, "la tenía para pagar la cuota de la moto. Que son cinco mil pesos que tenía encima", acotó. Y "lo que más me duele es mi alianza, que también me la llevaron".

El sereno no pudo ver en que se movilizaban los delicuentes, "yo sentí un ruido solamente y se ve que era una camioneta vieja porque metía mucho ruido", explicó. Posteriormente, refirió que se pudo desatar sacándose "las botas, salí para la calle a pedir auxilio y encima no paraba nadie. Por suerte se detuvo un micro con gente de la pesquera", indicó.

Anoche, la policía recorría algunos barrios periféricos corroborando el rumor de que habían andado ofreciendo capones a muy bajo costo por esos lugares. Según las autoridades, del matadero se llevaron más de 12 mil pesos, entre lo que le sustrajeron al sereno y la plata que había en la oficina administrativa.

A una chacra de engorde que tiene la familia propietaria del matadero también la asaltaron. Fue a fines del año pasado cuando ataron al encargado y se llevaron un camión playón con 14 terneros. El vehículo apareció abandonado después camino a Comodoro con la llamativa inscripción "La UOCRA presente". La misma inscripción dejaron en unas paredes con azulejos del matadero.