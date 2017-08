"Manosearon a mi hija menor de edad y la sacaron desnuda"

En la jornada de hoy el jefe de Brigada de Investigaciones Eduardo Chemín en conferencia de prensa informó sobre los allanamientos que se llevan adelante en la ciudad y habló sobre el secuestro de elementos robados y armas en la casa del vecinalista del barrio Máximo Abásolo, Roberto Varela.

Si bien el fiscal en Jefe Juan Carlos Caperochipi aclaró que "no se lo detuvo en ningún momento", Chemín detalló "en la casa de Varela había elementos robados que había comprado y secuestraron tres armas de fuego y municiones. Las armas no tienen papeles".

Tras estas acusaciones públicas Varela se comunicó con radio Del Mar y denunció: "el maltrato que tuvieron con mis hijas menores de edad. No hubo mujer policía, sacaron a mi hija desnuda, no se hizo presente la fiscal hicieron todo mal. A la gente del comedor le pusieron un ´fierro´ en la cabeza, en ningún momento me sacaron cosas, me sacaron dos fierros que ni servían".

Varela se defendió sobre las armas secuestradas: "ninguno tiene un arma legal, yo si quiero pego un grito y me dan una ametralladora, a mi en ningún momento me sacaron electrodomésticos, tengo boletas y todo, por suerte a mí me fían".

El vecinalista agregó que mañana irá a hacer la denuncia a la Fiscalía: "vamos a ver si los Derechos del Niño vienen a mi casa así ven como dejaron todo y trataron a mi hija, la manosearon y la sacaron desnuda de la casa".