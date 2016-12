El Patagónico | Policiales | ROBOS - 17 diciembre 2016 Mantienen la prisión preventiva de la "Banda de los Dominicanos" En el marco de la audiencia preliminar, la Justicia ayer revisó la medida de prisión que cumplen los tres extranjeros que junto a una mujer -que no fue acusada- interceptaron el 27 de setiembre a su víctima con fines de robo. Le colocaron una capucha en la cabeza, le dieron culatazos y le pegaron un tiro para llevarse su teléfono celular. Seguirán detenidos y la audiencia preliminar se desarrollará el 27 de diciembre.

En la sede de los tribunales penales del barrio Roca se desarrolló ayer la audiencia de revisión de la prisión preventiva que cumplen los imputados Carlos Yariel Deaza Rosario, Eudy Dariel Torres Jiménez y Marlon Alfonso Fillón Ventura, todos de nacionalidad dominicana.

El acto estuvo presidido por la juez penal Raquel Tassello. El Ministerio Público Fiscal estuvo representado por el fiscal general Adrián Cabral. Las defensas fueron ejercidas por Francisco Romero (por Deaza Rosario), Viviana Barillari (por Torres Jiménez) y Alejandro Fuentes (por Fillón Ventura).

En un primer momento el abogado de Deaza Rosario planteó que se suspenda la audiencia preliminar y se trate la prisión preventiva ya que no fue notificado por la Oficina Judicial de la acusación y la prueba fiscal. El fiscal no se opuso a la petición por el principio de buena fe.

Luego, Cabral afirmó que no variaron las condiciones por las cuales se les dictó la prisión preventiva a los tres imputados. Recordó que existen elementos de convicción suficientes para tenerlos como probables autores del delito de robo agravado por el uso de arma de fuego, en concurso real con lesiones graves.

Esa tarde la víctima, de 25 años, fue interceptada a media cuadra de su casa sobre la calle Calixto Melzi, en Kilómetro 8.

Los imputados descendieron de un Ford Fiesta, le colocaron una capucha, le propinaron dos culatazos en la cabeza y luego le efectuaron un disparo en el brazo izquierdo que le provocó una fractura expuesta.

En ese contexto, el acusador público se refirió al peligro de fuga por las características graves del ilícito ocurrido sobre la vía pública y a plena tarde. "La pena en expectativa es alta, con un mínimo de seis años y ocho meses de prisión, de cumplimiento efectivo”, graficó.

Cabral además recordó que Daeza Rosario registra una condena de tres años de prisión condicional. Al grave delito y a la pena severa corresponde el dictado de la prisión preventiva, requirió.



NIEGAN LA LIBERTAD

La defensora pública de Torres Jiménez solicitó su libertad y subsidiariamente salidas laborales, debido a que es único sostén de hogar. Cuestionó la calificación legal escogida y la acusación fiscal. Ello a partir de los estándares establecidos por la Corte Interamericana respecto de la prisión preventiva, que debe ser una medida excepcional.

Agregó que su defendido no posee antecedentes penales y el peligro de fuga no puede ser planteado de una manera abstracta, sino concreta. En este estado del proceso "prevalece el estado de inocencia", concluyó.

Mientras, Romero solicitó el arresto domiciliario de su cliente y subsidiariamente que se le fije una caución real. Argumentó que no debe considerarse la prisión preventiva como un adelanto de pena y existen causas en trámite de homicidios cuyos presuntos autores gozan de medidas sustitutivas en el proceso.

En tanto, Fuentes también pidió el arresto domiciliario con permiso de salidas laborales de su asistido. Adujo que Fillón Ventura no tiene antecedentes penales y su calificación legal es menos gravosa que la de los restantes imputados. "Siempre ha mantenido el mismo domicilio, tiene una hija menor y es único sostén de familia”, graficó.

El acusado accedió a declarar y afirmó que trasladaba en el auto a Daeza Rosario y Torres Jiménez a la casa de un familiar en Kilómetro 8. Al detenerse en un kiosco, sus acompañantes descendieron y forcejearon con una persona.

Su acompañante le dijo: “vámonos, déjalos botados”, pero Daeza Rosario se interpuso y abordaron el rodado. Luego los detuvo la policía, finalizó su relato.

En su resolución, Tassello resolvió suspender la audiencia preliminar hasta el 27 de diciembre y mantener la prisión preventiva de los tres imputados hasta dicha acto judicial.



