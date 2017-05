El Patagónico | Deportes - 22 mayo 2017 Manu Ginóbili dijo que Golden está "20 puntos por arriba" de los Spurs El bahiense lamentó que su equipo esté "dando una ventaja muy grande" con las ausencias del base Tony Parker y el alero Kawhi Leonard. Esta noche desde las 21:30 se jugará el cuarto punto de la serie y al elenco texano no le queda otra que ganar ya que si pierde quedará eliminado. Los Warriors lideran la serie 3-0.

Emanuel Ginóbili aceptó la superioridad de Golden State sobre San Antonio en la final de la Conferencia Oeste de la NBA, al asegurar ayer que los Warriors "están 20 puntos por arriba" de los Spurs por su riqueza técnica y las bajas que sufre su equipo en un momento decisivo como la postemporada.

Después de perder la noche del sábado como local 120-108, resultado que puso la serie 3-0 a favor de los últimos bicampeones del básquetbol estadounidense, el argentino se lamentó porque la franquicia texana está "dando una ventaja muy grande" con las ausencias del base francés Toni Parker y el alero Kawhi Leonard.

"Es una pena, pero igualmente, hubiese sido muy difícil ganar con Toni y Kawhi. Ellos son un gran equipo, tienen muchos recursos, muchos anotadores y son buenos defensivamente", reconoció.

Los Warriors quedaron a un partido de coronarse campeones del Oeste y avanzar a la final de la NBA con brillantes actuaciones del base Stephen Curry y el pivote Kevin Durant, que anotaron 21 y 33 puntos respectivamente en el AT&T Center de San Antonio.

"Para tener una chance, nosotros debemos tener un partido estupendo, casi perfecto, y ellos no tienen que estar inspirados. Claramente eso no pasó en este tercer juego", graficó.

Esta noche, desde las 21, los Spurs serán nuevamente locales en busca de una victoria impostergable para mantenerse con vida en la eliminatoria y a las bajas ya acumuladas puede sumarse la del pivote David Lee por una lesión en la rodilla izquierda.

Parker, de 34 años, no jugará por el resto de la temporada tras ser operado por la rotura de un tendón en el cuádriceps izquierdo, mientras que Leonard se recupera de un esguince de tobillo.

"Hay que ir a pelear con los soldados que tengamos. No hay otra opción posible, se trata de ir a dar batalla y competir. Si toca ganar, vamos al quinto y si no, con la frente el alto, darle la mano al rival", resumió.

Ginóbili, de 39 años, envuelto en rumores sobre un posible retiro a final de temporada, fue la figura de San Antonio con 21 puntos y se convirtió en el primer jugador de su edad en convertir más de 20 puntos, desde la banca, en un encuentro de playoffs.

Además, consiguió su anotación más alta en los últimos 40 partidos de postemporada que ha disputado. La última vez que anotó 20 en un partido de fase final fue en el tercer juego de las finales de la Conferencia Oeste del 2014 contra los Thunder de Oklahoma City.

Sobre su futuro, el escolta bahiense insistió: "No sé qué se está hablando al respecto, pero a mí no me sirve otra cosas que pensar en el próximo partido y aislarme de todo lo que se dice alrededor, siempre ha sido así a lo largo de mi extensa carrera".

"Cuando termine esta temporada veré qué hago, pero que siga no depende si puedo jugar o no; si tengo ganas o no. Esperaré dos o tres semanas una vez terminado todo. Si siento que soy un ex jugador, lo anuncio, y si pienso que puedo seguir disfrutando de esta aventura, seguiré", concluyó el argentino cuatro veces campeón de la NBA (2003, 2005, 2007 y 2014).

