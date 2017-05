El Patagónico | Deportes | HANDBOL - 23 mayo 2017 Manuel Cadenas: "busco dejar una huella en el balonmano argentino" "Para subir peldaños, necesitamos jugadores con más altura, más portento físico y mayor poderío en el lanzamiento. Si no los tenemos o no los conseguimos, buscaremos la forma de ser más competitivos", analizó "Manolo".

El español Manuel Cadenas Montañés fue presentado ayer como nuevo entrenador del seleccionado argentino masculino de hándbol, Los Gladiadores, y se mostró ansioso "por salir a la pista" con la intención de "dejar una huella en el balonmano" nacional, después de un ciclo que dejó "el listón muy alto" como el de su antecesor Eduardo "Dady" Gallardo.

"Busco dejar una huella en el balonmano argentino y aportar para que siga creciendo como lo ha hecho en los últimos años", manifestó Cadenas, quien conducirá al equipo durante el presente ciclo olímpico que tiene como principal objetivo los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

El español llega a Argentina para conducir el ciclo olímpico que tendrá como punto clave los Juegos Panamericanos de Lima 2019, que pondrán en juego la única plaza olímpica para América.

Cadenas, de 62 años, llegó para reemplazar a "Dady" Gallardo, quien dirigió a la Selección durante diez años, con grandes resultados en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y de Río 2016, y en los mundiales de Suecia 2011, Qatar 2015 y Francia 2017, por lo cual el español reconoce que "el listón está muy alto".

"Cuando vi a la selección argentina en Qatar, sentí envidia. Estaba sorprendido. Todos los equipos tenían mejores jugadores, pero el equipo dio batalla y les plantó cara a todos. Por eso valoro el trabajo de mis predecesores", recordó el hombre nacido en León.

Asimismo resaltó: "En los últimos años vimos un equipo que daba más como grupo que como la suma de las individualidades".

"Para subir peldaños, necesitamos jugadores con más altura, más portento físico y mayor poderío en el lanzamiento. Si no los tenemos o no los conseguimos, buscaremos la forma de ser más competitivos", analizó "Manolo", al tiempo que destacó que "el juego de contra es el déficit y la defensa está al nivel de equipos de zona media a nivel mundial".

Iniciado como entrenador en Leganés, Cadenas supo dirigir a varios equipos de la Liga Asobal española, entre los que se destacan Balonmano Cantabria, Ademar León y Barcelona, con los cuales ganó torneos locales e internacionales, y también tuvo un paso por Polonia, donde condujo al Wisla Plock.

"Soy un entrenador que funciono mejor con el cariño que con la palabra", graficó el español, quien dejó en claro que no le gusta tanto el protocolo mediático: "Cuando empecemos a entrenar estaré en mi salsa, y espero colmar las expectativas que tienen todos sobre mí".

Cadenas partirá el fin de semana a España para ultimar detalles de su mudanza a la Argentina y luego dividirá su trabajo entre Buenos Aires y "algunas concentraciones en Europa".

"Aquí va a ser diferente a Europa. Aquí tengo una pequeña ventaja porque puedo trabajar con un grupo de jugadores a diario", explicó sobre su modalidad de trabajo, pero destacó que también tratará de "influir en los muchachos que están jugando en los clubes de Europa".

Cadenas espera que su "experiencia le llegue al equipo en lo colectivo y lo individual", pero que ambiciona que "los jugadores comiencen a trabajar más individualmente en la parte física, técnica y táctica para seguir creciendo y no quedarse con lo que puedan hacer en las concentraciones".

A nivel selecciones, "Manolo" Cadenas fue entrenador de España de 2013 a 2016. Con el combinado ibérico logró medalla de plata en el Europeo de Dinamarca 2014 y el subcampeonato en el Europeo de Polonia 2016, además de un cuarto puesto en el Mundial de Qatar 2015.

Por su parte, Mario Moccia, presidente de la Confederación Argentina de Hándbol y secretario general del Comité Olímpico Argentino (COA), manifestó "una emoción muy grande por la llegada de Manolo Cadenas" y resaltó que "era la persona indicada" luego de un ciclo de diez años donde "se logró un posicionamiento muy bueno a nivel mundial".

"Manolo es un referente natural para los que conocen el balonmano. Es una persona apasionada por su trabajo y necesitábamos gente así para seguir creciendo", concluyó el máximo dirigente del balonmano nacional.



