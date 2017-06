Manuel Luque festejó en Paraná y es más líder que nunca del TC2000

De punta a punta, Manuel Luque (Renault Fluence-Ambrogio Racing) logró ayer la victoria en el autódromo Ciudad de Paraná, en el marco de la cuarta fecha del Campeonato Argentino de TC2000. Tomás Galiardi Genné y Santiago Mallo, ambos con los Ford Focus III de la Escudería FELA, completaron el podio. Con este triunfo, el joven de Santa Fe sigue siendo el líder del torneo y le sacó 44 puntos a su escolta Marcelo Ciarrocchi.

En la jornada del sábado, Luque se quedó con la "pole" en el trazado entrerriano al igual que en la última fecha de la temporada pasada. El santafesino se siente muy cómodo en este circuito, ya que ganó cuatro clasificaciones en su carrera y tres fueron en este autódromo. Lo destacable fue que el piloto del Ambrogio Racing la obtuvo con 70 kilos de lastre, la unidad más pesada de la categoría.

Este logro le permitió largar en la vanguardia, compartiendo fila con Gagliardi Genné (Ford Focus III-escudería FELA). Mallo y Martín Chialvo, ambos de la escudería FELA, lo hicieron desde la segunda, mientras que Mariano Pernía (Renault Fluence- Ambrogio Racing) y Sebastián Peluso (Ford Focus III-escudería FELA) largaron desde la tercera. Marcelo Ciarrocchi (Fiat Línea-PSG16 Team)-Franco Crivelli (Peugeot 408-escudería FE) y Diego Ciantini (Chevrolet Cruze-Pro Racing)-Juan Cruz Acosta (Toyota Corolla-Toyota Young) completaban las primera cinco filas.

Movió muy bien Luque y se acomodó con autoridad en la vanguardia del pelotón, como si el Renault Fluence del Ambrogio Racing no sufriera por los 70 kilos de lastres. Detrás de él se acomodaron los tres Ford Focus de la escudería FELA: Tomás Gagliardi Genné (2°), Santiago Mallo (3°) y Sebastián Peluso (4°). El quinto lugar quedaba en manos de Marcelo Ciarrocchi, quien escalaba dos posiciones y se mantenía expectante detrás de las unidades del equipo dirigido por Sebastián Martino.

En las primeras vueltas, Luque intentaba alejarse un poco de su escolta Tomás Gagliardi Genné pero no podía sacarle menos de medio segundo de diferencia. El joven de Villa María le mostraba la trompa de su Ford Focus al líder, pero todavía no lograba incomodarlo de manera fehaciente. Santiago Mallo, desde el tercer lugar, no molestaba a su compañero de equipo y lo dejaba preparar la estrategia de ataque, sin que el escolta tuviera que preocuparse por su perseguidor.

En el séptimo giro fue el primer intento claro de arrebatarle la cima a Luque, Gagliardi Genné le puso el auto a la par, logró superarlo por algunos metros, pero el santafesino se recuperó y volvió a adueñarse de la punta del pelotón, demostrando una gran autoridad para defender la posición del vanguardia. Mallo y Peluso le cuidaron muy bien la espalda al escolta, mientras que Ciarrocchi no lograba dar cuenta de ninguno de ellos para descontarle puntos a Luque en su lucha por el liderazgo del torneo.

Chialvo, Pernía, Franco Crivelli, Ciantini y Juan Cruz Acosta completaban los primeros diez lugares.

Con el correr de las vueltas, Luque se fue consolidando en el primer lugar y lograba tomar un poco de respiro en la cima, sacándole una diferencia de 0,725/1000. Pero al santafesino parecía salirle todo como perfecto en suelo entrerriano, ya que su perseguidor en el campeonato, Ciarrocchi se quedó fuera de competencia por la pinchadura de un neumático en su Fiat Línea N°27. Esta situación le permitió al piloto del Ambrogio Racing manejar con mayor tranquilidad lo que restaba de la prueba, sabiendo que cada vez era más líder del certamen.

Los últimos instantes de la competencia los transitó con total serenidad, ya que a dos giros de final le sacó más de dos segundos principal adversario. Manuel Luque vio caer la bandera cuadriculada por segunda vez en el año y llegó a las cuatro victorias en su trayectoria. Este triunfo le permitió al joven santafesino seguir en la cima del campeonato y estirar su ventaja antes sus perseguidores.

Galiardi Genné debió conformarse con el segundo lugar y la tercera colocación quedó en manos de Mallo. Peluso y Chialvo, otros dos representantes de la Escudería FELA, finalizaron detrás de los líderes, coronando un meritorio 2-3-4-5 del equipo con sede en Villa Carlos Paz.

Completaron el "top ten" de la cuarta fecha del torneo: Pernía, Ciantini, Acosta y Cingolani.

Con estos resultados, el líder del torneo sigue siendo Luque con 157 puntos. En el segundo lugar se ubica Ciarrocchi, con 113 unidades. Pernía (97), Crivelli (93,5) y Gagliardi Genné (93) completan los primeros cinco lugares.

La quinta fecha del Campeonato Argentino de TC2000 se disputará el 24 y 25 de junio en el autódromo de Ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba.