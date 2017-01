El Patagónico | Deportes - 27 enero 2017 Maradona: "el fútbol tiene que ser gratis" "El fútbol argentino se está desangrando. Estamos muy mal, hay clubes quebrados y en la AFA se robaron hasta las mesas. Parece la casa de Los Locos Addams", expresó.

Diego Armando Maradona reclamó ayer que la televisación del fútbol argentino mantenga su gratuidad como sucede desde 2009, en medio de las negociaciones con las empresas privadas Turner y Fox para ceder los derechos de transmisión, al tiempo que instó a los dirigentes a resolver la crisis de AFA porque, sin fútbol, "la gente se va a agarrar a piñas en la calle".

"El fútbol tiene que ser gratis", exigió Maradona luego de respaldar la estrategia política del presidente de Boca, Daniel Angelici, y el titular de Barracas Central, Claudio "Chiqui" Tapia para que el programa Fútbol para Todos, en sociedad con el Estado nacional, continúe hasta junio próximo.

"Si a todos los problemas que tiene hoy la gente, le sumamos la ausencia del fútbol, se van a agarrar a piñas en la calle", exageró el 'Diez' en una entrevista en la señal TyC Sports.

El ex futbolista campeón del mundo en México 1986 apoyó la alianza Angelici-Tapia para la próxima elección de presidente en la AFA y consideró que el acuerdo entre Rodolfo D'Onofrio (River) y Marcelo Tinelli (San Lorenzo) "no corre".

A la espera de su nombramiento como embajador de la FIFA, Maradona reveló que al presidente de esa institución, el suizo Gianni Infantino, "no le temblará la mano" para "cortar el fútbol argentino" si no se alcanza un acuerdo interno entre los dirigentes.

"El fútbol argentino se está desangrando. Estamos muy mal, hay clubes quebrados y en la AFA se robaron hasta las mesas. Parece la casa de Los Locos Addams", ridiculizó.

"Sé quién está sucio y quién hizo negocios con (Julio) Grondona y (José Luis) Meiszner (ex secretario de Conmebol), es gente que hizo mucho daño. Por eso, le estoy pidiendo la designación a Infantino para entrar a la AFA", reveló.

"No soy panqueque. Gané una lucha de muchos años. No voy a cambiar mis ideales. Luché contra la FIFA casi 30 años y hoy puedo asegurar que estamos armando un equipo muy lindo", señaló en referencia al trabajo que comenzará en FIFA junto al holandés Marco Van Bastan y el croata Zvonimir Boban, entre otros.

En cuanto al presente del fútbol argentino, Maradona criticó el accionar de la dirigencia actual y apoyó la idea de las sanciones deportivas en caso de deudas y de regresar a un torneo "de 20 equipos".

"No se puede deber plata y querer comprar a (Lionel) Messi y (Cristiano) Ronaldo. El que debe se tiene que ir a la B, se llame como se llame y tenga la historia que tenga", aseguró.

"FIFA mandó un estatuto y no hubo respuestas. Quieren armar una Superliga cuando hay equipos que no tienen para empezar la pretemporada", protestó sobre uno de los planteos que surgen para solucionar la crisis.

Por otro lado, el ex jugador de Argentinos Juniors, Boca Juniors y Newell's Old Boys en Argentina, adelantó que Sergio Marchi, actual secretario general de Futbolistas Argentinos Agremiados, "ya está afuera".

"En Sudamérica no lo reconocen. Estuvo mucho tiempo y no lo supo aprovechar. No conozco a un jugador que haya defendido", acusó.

