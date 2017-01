El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 09 enero 2017 Maradona entregará el galardón al rubro entrenador El ex capitán y entrenador del seleccionado argentino, Diego Armando Maradona, entregará hoy el premio The Best de la FIFA en la categoría entrenador para el que están nominados el italiano Claudio Ranieri, el portugués Fernando Santos y el francés Zinedine Zidane.

El Diez, de buena relación con el presidente de la entidad, el suizo Gianni Infantino, fue elegido para ser el encargado de entregar el nuevo galardón en la ceremonia que se llevará a cabo desde las 14:30 en Zúrich, con transmisión en directo de ESPN2.

Maradona, de 56 años, será una de las principales atracciones de la primera gala que organiza la FIFA luego de romper el acuerdo que mantenía desde 2010 con la revista francesa France Football para entregar conjuntamente el Balón de Oro.

El capitán del equipo argentino campeón en el Mundial de México 1986 y entrenador en la cita de Alemania 2010 viajó a Zúrich por invitación de Infantino, presidente de FIFA, a quien recibió en su casa de Dubai el último 28 de diciembre.

Los tres finalistas son el italiano Claudio Ranieri, campeón de la liga Premier inglesa con Leicester; el portugués Fernando Santos, quien conquistó la Eurocopa con su seleccionado; y el francés Zinedine Zidane, ganador de la Liga de Campeones de Europa con Real Madrid, de España.

Quedaron afuera de la terna final los argentinos Diego Simeone, subcampeón de la "Champions" con Atlético de Madrid, y Mauricio Pochettino, conductor del sorprendente Tottenham, de Inglaterra.

El ganador saldrá de un proceso de votación repartido entre: los capitanes y los entrenadores de los seleccionados afiliados a FIFA, periodistas e hinchas, que votaron por internet.

En la gala de los premios The Best, además de reconocer al mejor jugador del mundo masculino (compiten Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Antoine Griezmann) y también a la mejor jugadora y entrenadora, se entregarán el premio Fair Play, el Puskás (mejor gol), otro a la mejor hinchada y se conocerá el equipo ideal denominado FIFA FIFPro World 11.

En éste último hay cinco representantes argentinos dentro de la lista de 55 candidatos que se reducirá a los once del equipo ideal: Javier Mascherano, Sergio Agüero, Paulo Dybala, Gonzalo Higuaín y Lionel Messi.

En el premio Fair Play participó del panel el ex delantero argentino Gabriel Batistuta, quien también estará presente en la ceremonia.

La novedad será el reconocimiento a la mejor hinchada que tiene como candidatos a la de ADO Den Haag de Holanda, por lanzar peluches a niños de un hospital infantil durante un partido ante Feyernoord; a la de Liverpool, de Inglaterra, y Borussia Dortmund, de Alemania, en conjunto por el homenaje en el aniversario de la tragedia de Hillsborough; y por último, al ritual que instalaron los islandenses, revelación de la última Eurocopa, para celebrar al final de cada partido.

En el premio Puskás al mejor gol de la temporada competirán Marlone, de Corinthians, Daniuska Rodríguez, del seleccionado venezolano femenino, y Faiz Subri, de Pulau Pinang, de Malasia. Afuera quedó el gol de tiro libre de Lionel Messi con Argentina sobre Estados Unidos en la Copa América Centenario.

La conducción de la ceremonia estará a cargo de la actriz estadounidense Eva Longoria y el presentador alemán Marco Schreyl.





