"Yo no podía faltar a esta fiesta, porque creo haber trabajado mucho para que el Napoli sea grande como es hoy", remarcó el "Diez" en la previa de la ceremonia que reunirá a cerca de 32.000 hinchas napolitanos en la céntrica Plaza del Plebiscito, donde Diego será reconocido.

Maradona: "me gané la ciudadanía honoraria de Nápoles en la cancha"

Diego Armando Maradona aseguró ayer que lleva "en el corazón" la ciudadanía de Nápoles, distinción que recibirá hoy en la ciudad del sur de Italia y aseguró que se ganó el reconocimiento "en la cancha" durante sus años como jugador del equipo amalfitano entre 1984 y 1990.

"Yo, a los que no creen en esto les digo: la ciudadanía de Nápoles ya la tuve el primer día que tuve la camiseta número 10 de Napoli", aseguró ayer en conferencia de prensa el ex jugador y ex técnico de la selección argentina, quien hoy será distinguido como "ciudadano honorario" por el alcalde local Luigi Di Magistris.

"Yo no podía faltar a esta fiesta, porque creo haber trabajado mucho para que el Napoli sea grande como es hoy", agregó el "Diez" en la previa de la ceremonia que reunirá a cerca de 32.000 hinchas napolitanos en la céntrica Plaza del Plebiscito.

"Quiero decirles a mis compañeros 'gracias', porque sin ellos no hubiésemos ganado lo que ganamos y agradecer a todos los que hicieron esto. Quiero agradecer a mi madre, que desde que se fue estoy muy triste pero llevo una sonrisa porque ella lo quiere. Es por ella, por mi padre y por todos los napolitanos", aseveró el ex jugador de Boca Juniors y Barcelona de España, entre otros equipos, tras llegar con cerca de 75 minutos de retraso a la conferencia de prensa.

"Me acuerdo del San Paolo lleno, y lamentablemente no lo vi más", lamentó de sus épocas como jugador napolitano, donde brilló entre 1984 y 1990, en referencia al mítico estadio napolitano.

"Mañana (por hoy) será para mí un día de los que no se olvidan más", sentenció el "Diez".





AL CRUCE DE LAS

ACUSACIONES

"Si alguno dijo que vine por tanto dinero, no. Yo, la ciudadanía me la gané en el cancha", respondió Maradona a las acusaciones en redes sociales que apuntaban que el ex jugador había recibido dinero por la distinción.

"El que piensa eso está enfermo de la cabeza. Me gustaría tener un mano a mano con el que dijo eso", aseguró el ex futbolista campeón del Mundo con Argentina en México '86.

El ídolo del fútbol recibirá la distinción de manos del alcalde local, en medio de una ceremonia titulada "efecto Maradona" que prevé reunir a 32.000 hinchas napolitanos en la céntrica Plaza del Plebiscito.

"Hola napolitanos, los espero en la plaza del Plebiscito, así nos divertimos. Un beso enorme a todos los napolitanos", afirmó ayer el ex jugador en italiano, en un video publicado en redes sociales en el que invita a los "tifosi" locales a participar de la distinción de "ciudadano honorario en honor al sentimiento de amistad, estima, gratitud, admiración y afecto", tal como votó anteayer la Junta comunal.





GRAN OPERATIVO

DE SEGURIDAD

El campeón del mundo con Argentina en 1986 llegó a la ciudad del sur italiano minutos antes de las 15 locales y fue recibido por varios hinchas en la puerta del hotel Vesuvio, que homenajea al imponente volcán visible desde buena parte de la costa amalfitana.

"Como la visita del Papa, de un jefe de Estado, como si fuera un G7", tituló ayer el diario local Il Mattino para dar cuenta de las medidas de seguridad que rodearán al así llamado "Pibe de oro" por los napolitanos. Habrá un operativo para que no se sobrepase la capacidad de la plaza, que estará dividida en dos por un pulmón para facilitar la desconcentración.

En los días previos se acentuaron los controles, con el recuerdo de la accidentada concentración de hinchas de Juventus durante la final con Real Madrid, en junio, que dejó centenares de heridos por una avalancha.

"Quiero agradecer también a los que hicieron posible hacer este evento, porque después de lo que pasó en Torino y lo que está pasando en el mundo, hacer algo así hay que tener mucha tranquilidad", aseguró Maradona en esa dirección en una conferencia de prensa en el restaurante Villa D'Angelo, donde anoche era agasajado con una cena en su honor en base a pizza, tartufo negro y risotto de hongos, según reporta la prensa local.





A 30 AÑOS DEL

TITULO DE 1987

La ceremonia está prevista para las 21 de Italia (16 de Argentina) y "Pelusa" hablará 10 minutos y luego será saludado sobre el escenario por parte del equipo con el que logró el histórico Scudetto (campeonato) de 1987, del que se cumplen 30 años.

La entrega de la distinción, que coincide también con el trigésimo tercer aniversario de la presentación del astro argentino como refuerzo del Napoli el 5 de julio de 1984, fue organizada por el actor italiano Alessandro Siani, amigo del autor del mejor gol de la historia de los mundiales.

"Será un espectáculo particular que tendrá una duración máxima de una hora y quince minutos. Quiere recordar un poco los grandes personajes de Napoli", explicó ayer Siani, quien adelantó que también serán homenajeados el actor Massimo Troisi y la reconocida Sophia Loren.

"Espero que sea una fiesta de unidad, porque Maradona tuvo la capacidad de unir a todos los hinchas napolitanos, los ha hecho soñar y, mientras soñaban, transformó ese sueño en realidad", aseguró el alcalde local en la previa de la distinción.

El propio Siani debió aclarar que Maradona no recibirá ningún dinero por la entrega de la distinción, luego de que aparecieran en las redes sociales mensajes críticos con la figura del "10" e incluso una bandera crítica con que sea el alcalde de la ciudad quien entregue la ciudadanía honoraria al ídolo.

Maradona, quien mañana por la mañana partirá a Suiza por tareas con la FIFA, llegó a Italia arrastrando una denuncia mediática por un supuesto caso de abuso por parte de una periodista rusa que lo acompañaba en una habitación en Moscú, donde estuvo el fin de semana.