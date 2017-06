Marcelo Agrelo se llevó un sexto puesto en Posadas bajo la lluvia

Bajo un diluvio, Pablo Costanzo (Chevrolet) se llevó ayer la victoria en la sexta final del TC Pista que se disputó en el autódromo 'Rosamonte' de Posadas, ante un gran marco de público. Los pilotos de Comodoro Rivadavia tuvieron una buena actuación y terminaron entre los diez primeros en una competencia complicada por las condiciones de pista. Marcelo Agrelo llegó 6° y Nazareno López terminó 10°.

La prueba, que tuvo el ingreso del auto de seguridad en cinco oportunidades y terminó por tiempo, tuvo a un Costanzo regular y que aprovechó cada relanzamiento para marcar diferencia.

El podio lo completaron Gastón Ferrante (Chevrolet) y Nicolás Pezzucchi (Dodge).

Costanzo (Chevrolet) largó mejor que Pezzucchi (Dodge) y se empezó a escapar, pero el primer auto de seguridad salió por un despiste en el carrusel y cortó todas las diferencias.

En el relanzamiento Costanzo volvió a picar bien y Pezzucchi no pudo aguantar el ataque de Gastón Ferrante, que bajó la lluvia largó en la séptima posición y fue tumbando rivales hasta pasar a Pezzucchi y poder ser segundo.

Casi no hubo aceleración porque cuatro veces ingresó el auto de seguridad por distintos despistes. En cada relanzamiento Costanzo siempre largó mejor que Ferrante, para mantenerse en la cima.

Sobre el final se despitaron Luciano Ventricelli (Ford), Joel Gasmann (Ford), Federico Pérez (Ford) y Federico Alonso (Dodge), quien era puntero del campeonato, lo que hizo entrar por quinta vez el auto de seguridad y que la carrera se termine por tiempo.

Agrelo logró salir airoso de los despistes, mantuvo la ubicación y con la 6ª colocación sumó puntos que le permitieron descontar tres posiciones. Llegó 18° en el campeonato, y ahora está 15° con 125 putos para ir a Concordia.

Por su parte, Nazareno López también sumó al terminar entre los diez, y quedó ubicado 18vo en el certamen con 119,5 puntos.

"Sabía que tenía un gran auto y no me equivoqué cuando la pista se complicó. Yo sabía que Nico no tenía gomas nuevas, así que aproveché para largar bien y hacer diferencia y cuando se complicó traté de llevarlo", indicó el ganador Pablo Costanzo.

"Sumamos buenos puntos, la pista estaba muy complicada y no se los pudo correr a Costanzo y Ferrante", resumió Nicolás Pezzucchi.

La próxima competencia se llevará a cabo el 23, 24 y 25 de junio en el "Parque Autódromo Ciudad de Concordia".