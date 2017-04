Marcelo Gallardo confirmó los once para visitar al "Tomba"

Marcelo Gallardo, director técnico de River, confirmó ayer que el defensor paraguayo Jorge Moreira y el delantero Lucas Alario, quienes estuvieron afectados a la fecha FIFA de Eliminatorias, serán titulares en el encuentro frente a Godoy Cruz, de mañana, por la 18va. fecha del campeonato de Primera división.

De manera que River formará con Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta y Milton Casco; Gonzalo Martínez, Leonardo Ponzio, Ariel Rojas e Ignacio Fernández; Lucas Alario y Sebastián Driussi.

De esta forma, en relación al partido que River le ganó 2 a 1 a Belgrano de Córdoba el domingo pasado en el Monumental, ingresarán Moreira por Camilo Mayada y Alario por el uruguayo Iván Alonso.

El ecuatoriano Arturo Mina no está entre los convocados, mientras que Luciano Lollo y Marcelo Larrondo viajarán a Mendoza para jugar en la Reserva.

"Cuando Larrondo y Lollo se vayan sintiendo mejor desde lo futbolístico jugarán en la Primera. Ahora entrenan a la par del resto pero necesitan jugar para acercarse a un rendimiento más acorde a la alta competencia", explicó Gallardo.

Sobre Mina, quien todavía no jugó un partido oficial para River este año y también viene de viajar por la doble fecha de Eliminatorias con Ecuador (jugó los 180 minutos contra Paraguay y Colombia), el 'Muñeco' aclaró: "Viene de jugar dos partidos con viaje incluido y no me parece necesario que vaya a Mendoza. Prefiero que se quede en Buenos Aires y se recupere para volver a trabajar con el plantel la semana que viene y pelear por un lugar en el equipo".

Con respecto al rendimiento del equipo, Gallardo consideró: "Estamos logrando tener una identificación en nuestra manera de jugar. Ahora hay que seguir sosteniéndolo. Uno se siente bien cuando las cosas empiezan a fluir, los jugadores se involucran y creen en lo que hacen y lo entienden. Tengo muy buenas sensaciones".

Para Gallardo, "no es fácil sostenerse en el fútbol argentino, competir y mantener el funcionamiento. Se habla en base a resultados, se evalúa eso antes que el funcionamiento. Y la exigencia no es igual para todos. Desde el juego nos faltaba tener continuidad. Lo estamos consiguiendo, estamos en proceso".

Consultado por Ariel Rojas, el entrenador del 'Millonario' subrayó que "nos dio un mayor equilibrio pero mejoró el funcionamiento general. El 'Chino' es un jugador que entiende perfectamente lo que uno pretende. No tuvo problemas de adaptación a River y eso es fundamental. Si no sufrís ese período es mucho más fácil".

En referencia a Godoy Cruz, su rival del domingo, Gallardo opinó que "es un equipo que no le juega a todos igual. Contra ellos me imagino un partido difícil, intentando tomar la iniciativa y asumir responsabilidad de nuestro juego".

"Durante todo este tiempo fuimos competitivos. Mostramos presencia, tenemos jugadores que responden ante desafíos importantes. Un entrenador tiene que trabajar, hablar, acompañar, cuando hay una plataforma sólida y las convicciones es más fácil", añadió el 'Muñeco'.

River, que viene de ganarle a Belgrano y a Lanús de manera consecutiva, suma 29 puntos y está a 8 unidades de Boca, que es el puntero. El equipo de Núñez visitará a Godoy Cruz, que tiene 23 puntos, está en la mitad de la tabla y viene de caer ante Racing, por 2 a 1.