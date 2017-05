El Patagónico | Deportes - 27 mayo 2017 Marcelo Gallardo cuenta con todos los titulares para recibir mañana a Central El DT del "Millo" pondrá ante el equipo de Paolo Montero a todos los titulares, ya que la mayoría fueron resguardados para ese importante partido que se jugará en el Monumental.

El director técnico de River Plate, Marcelo Gallardo, volverá a concentrar hoy a la tarde a todos los jugadores titulares para enfrentar a Rosario Central, mañana en el Monumental desde las 18, por la 26ta. fecha del Campeonato de Primera división.

El primer equipo, que en su gran mayoría descansó en la derrota 2-1 ante Deportivo Independiente Medellín de Colombia, formará con Augusto Batalla; Jorge Moreira, Jonatan Maidana, Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada; Gonzalo Martínez, Leonardo Ponzio, Ariel Rojas e Ignacio Fernández; Lucas Alario y Sebastián Driussi.

River se entrenó ayer a la mañana a puertas cerradas en el Monumental con tareas regenerativas para los que jugaron la noche del jueves y fútbol en espacios reducidos para el resto.

Además de los titulares, se concentrarán hoy, luego del entrenamiento de pelota parada en el Monumental a las 17, los siguientes jugadores: Maximiliano Velazco, Carlos Auzqui, Joaquín Arzura, Arturo Mina, Luciano Lollo, Tomás Andrade, Nicolás Domingo y Zacarías Morán Correa.

De este modo, el "Muñeco" podrá repetir el equipo que le ganó Boca en La Bombonera luego de la temprana lesión de Milton Casco y también el mismo que venció a Gimnasia en La Plata, el lunes pasado, para arribar a la segunda posición del torneo con un partido pendiente ante Atlético Tucumán, que se jugará el miércoles 31.

Para ese partido, Gallardo tendrá que esperar la clasificación del seleccionado sub 20 a la fase final del Mundial de Corea del Sur porque si queda eliminado no podrá contar con Alario ni Moreira, que adeudan una suspensión por cinco amarillas pero juegan gracias al artículo 225 frente a las convocatorias de Exequiel Palacios y Gonzalo Montiel.

Por esta razón, el cuerpo técnico viene trabajando en las recuperaciones de Luis Olivera, que tuvo una distensión muscular frente a Emelec en el Monumental el 10 de mayo, y del delantero uruguayo Iván Alonso, quien el 2 de abril sufrió un desgarro frente a Godoy Cruz.

Gallardo cuenta con un plantel corto para la parte final del torneo debido a que Rodrigo Mora (sinovitis de cadera), Marcelo Larrondo e Iván Rossi, con problemas musculares, y Milton Casco (esguince de rodilla) no están disponibles.

En otro orden, el presidente Rodolfo D'Onofrio le confirmó a Télam que en los próximos días harán una presentación en la Conmebol para modificar las fechas de los octavos de final de la Copa Libertadores programadas para las primeras semanas de julio y agosto.

La idea de D'Onofrio es realizar una acción conjunta con los presidentes del resto de los clubes argentinos clasificados a la siguiente fase, Godoy Cruz, Lanús y San Lorenzo, para que los cruces de octavos se disputen en agosto luego de la pretemporada.

"Es una complicación jugar el partido de ida en julio y el de vuelta un mes después, con contratos que terminan en el medio, con cambios en los planteles, con inconvenientes por la licencia de los jugadores, lo ideal es que ambos partidos se jueguen luego del receso", opinó.

Los primeros cruces definitorios de la Copa Libertadores se van a sortear el 14 de junio próximo y en el calendario actual las fechas de todos los octavos figura con los partidos de ida entre el 4 y el 6 de julio y las revanchas entre el 1 y el 3 de agosto.

De concretarse este calendario, los partido de ida se van a tener que jugar a las dos semanas siguientes del fin del torneo argentino actual y de este modo las revanchas deberán disputarse a la semana siguiente del regreso de los planteles al trabajo luego de las vacaciones.

Fuente: