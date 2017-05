El Patagónico | Deportes | FUTBOL - 15 mayo 2017 Marcelo Gallardo: "ganamos el clásico que debíamos ganar" "Nunca fue una espina el hecho de no ganar en la cancha de Boca como entrenador. Yo disfruté mucho de los partidos de la Copa", afirmó el exitoso entrenador "millonario".

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, valoró ayer haber obtenido el Superclásico que debían "ganar" para acercarse a Boca Juniors (3-1) en la lucha por el campeonato, tras el encuentro correspondiente a la 24ta. fecha de Primera división.

"Ganamos el clásico que debíamos ganar, porque fuimos en el global muy superiores a Boca. Sabíamos que teníamos que imponernos para acercarnos a la punta y lo cumplimos", afirmó el director técnico en la rueda de prensa.

"Vi un equipo muy serio, en el primer tiempo pudimos liquidarlo y ellos encontraron vida en ese gol de (Fernando) Gago, y en el segundo tiempo mostramos el control, a pesar de que se nos vinieron", analizó.

Gallardo llevaba dos partidos por torneo local ante Boca en La Bombonera sin triunfos ni goles. El primero fue con la derrota 2 a 0 del 3 de mayo de 2015, en la semana del choque por Copa Libertadores, y el empate 0 a 0 del 24 de abril de 2016.

En tanto, en la faz internacional, River empató sin goles con Boca en la ida de semifinales de la Copa Sudamericana 2014 y se clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2015, el 14 de mayo, en la revancha que fue suspendida en el entretiempo por el ataque a jugadores "millonarios" con gas pimienta.

"Nunca fue una espina el hecho de no ganar en la cancha de Boca como entrenador. Yo disfruté mucho de los partidos de la Copa. Es un clásico que se disfruta pero no te da ningún título", aclaró.

Por otro lado, apuntó: "No hay que perder de vista el objetivo que tenemos desde el principio del año, cuando estábamos lejos de la punta y lo único que pensábamos era entrar a la Copa Libertadores de la otra temporada".

River aún debe un partido contra Atlético Tucumán en condición de visitante, por lo que podrá ponerse a tan sólo un punto de su clásico rival en caso de ganarlo.

"Todavía tenemos un partido pendiente, que será difícil y deberemos ir a ganar", expresó.

Por otro lado, el delantero Sebastián Driussi, autor del tercer gol, aseguró que "nunca" olvidará haber anotado en La Bombonera.

"En el primer tiempo tuve un par de posibilidades y definí mal por apurarme. Por suerte en el segundo tiempo me tocó la chance y pensé mejor. Es un gol que nunca olvidaré", contó emocionado.

Además, el parte médico 'millonario' adelantó que el lateral Milton Casco salió con un esguince en la rodilla izquierda y hoy le harán estudios para saber el nivel de la gravedad, mientras que Gonzalo Martínez dejó la cancha solamente con un calambre.



