"Internamente no se habla demasiado porque somos respetuosos de nosotros mismos. Mi decisión hoy es cumplir el contrato", confirmó el entrenador del plantel "millonario".

Marcelo Gallardo: "no pienso mucho más allá de diciembre"

Marcelo Gallardo, entrenador de River Plate, dijo ayer que no piensa "más allá de diciembre" en referencia al final de su contrato con el club porque se considera "respetuoso" del trabajo que llevan adelante con su cuerpo técnico con la Copa Libertadores como máximo objetivo.

"No pienso mucho más allá de diciembre. Internamente no se habla demasiado porque somos respetuosos de nosotros mismos. Mi decisión hoy es cumplir el contrato", confirmó Gallardo en diálogo con ESPN desde Orlando, Estados Unidos, en el penúltimo día de pretemporada del plantel "millonario" en esa ciudad de Estados Unidos.

Gallardo se siente "orgulloso" por los tres años que acumula como entrenador de River Plate en un período que registró consagraciones en la Copa Sudamericana (2014), Copa Libertadores (2015), Recopa (2015 y 2016), Suruga Bank (2015) y Copa Argentina (2016).

"No es fácil en el fútbol argentino que se respeten los convenios. Arranqué a mediados de 2014 y en diciembre se cumplirán tres años y medio y eso me llena de orgullo. Es una cuota de esperanza para aquellos que creen que en procesos. Claro que tiene que ver con el resultado, por supuesto, pero los de afuera te ponen en duda y si los de adentro no están sólidos empiezan a dudar", indicó Gallardo.

El entrenador de River señaló que "en estos días" definirá el equipo que el próximo martes 8 de agosto enfrentará a Guaraní de Paraguay en el Monumental por la revancha de octavos de final de la Copa Libertadores donde definirá, entre otras cosas, al arquero titular.

"La pretemporada sirve para evaluar rendimientos, no será un debate lo del arquero, eso se habla de acá para afuera, pero el que mejor esté terminará jugando. Lux tiene experiencia, viene con continuidad, lo pone un lugar de competición con Batalla y también con (Enrique) Bologna", señaló el "Muñeco" Gallardo.





PONZIO NO SE

SIENTE UN IDOLO

El mediocampista de River Plate Leonardo Ponzio sostuvo ayer que no se siente un ídolo, sí "un jugador muy querido", a un día de finalizar la pretemporada en Orlando, Estados Unidos.

"No me siento un ídolo, sí un tipo muy querido. Los jugadores se convierten en ídolos cuando dejan de jugar", afirmó Ponzio en el hotel Omni Orlando Resort.

"Si (Ramón) Díaz seguía yo me iba del club. Es que quería jugar y no tenía lugar. Pero llegó (Marcelo) Gallardo y todo cambió. Luché por lugar y me lo gané", agregó el santafesino de 35 años en rueda de prensa.

Y siguió: "Seguro que en la gente fue muy importante el ascenso, los triunfos sobre Boca en la Sudamericana y la Libertadores y habernos quedado con esas Copas. Si lo hubiera planeado, hubiese querido que sea ahora que estoy maduro", puntualizó.

Ponzio calificó como "muy buena" la pretemporada de 12 días en Orlando, ya que le permitió al plantel "trabajar tanto en lo físico como lo futbolístico" y "apoyó" el nuevo dibujo táctico, que incluye muchos volantes con más juego que marca.

"Tendremos que estar concentrados los 90 minutos, porque jugaremos con muchos mediocampistas de buen pie, con mucha llegada. Eso nos dará más alternativas de primer pase y a la vez nos exigirá un poco más porque quedarán muchos espacios", analizó.