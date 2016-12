El Patagónico | Deportes - 12 diciembre 2016 Marcelo Gallardo: "vamos a sufrir el dolor de la derrota"

El entrenador de River Plate, Marcelo Gallardo, calificó de "injusta" la derrota ante Boca Juniors por 4 a 2 y, ante las críticas que podría recibir por haber reemplazado a Andrés D' Alessandro en su último Superclásico antes del cuarto de hora del segundo tiempo, sostuvo que "con el resultado puesto todos van a decir que fue un error".

"Es difícil hacer un análisis preciso del partido. Creo que hicimos 50 o 60 minutos muy buenos en cuanto a lo colectivo, nos marcaron el primer gol y nos levantamos. Inclusive terminamos el primer tiempo muy bien y arrancamos igual el segundo, con situaciones para alargar la diferencia, pero el accidente del segundo nos golpeó y ya no pudimos ser el mismo equipo. Nos recuperamos una vez y el empate nos castigó duro por la forma", destacó Gallardo.

"Después se encontraron con el golazo de Carlos Tevez y ahí no hubo mucho para hacer. No lo puedo explicar, porque siendo superiores futbolísticamente no lo terminamos de concretar. Duele porque nos hicieron goles con poco. Era el partido que no queríamos perder, hicimos el mérito para ganarlo pero nos quedamos con la manos vacías. Por eso a partir de mañana tenemos que pensar en la final y es una revancha para olvidar el partido de hoy", remarcó.

Pero el tema era D' Alessandro y el 'Muñeco' no lo esquivó.

"Andrés jugó un buen partido, teníamos el control del partido y sabíamos que íbamos a sufrir el cansancio. Era una alternativa que juegue 50 o 60 minutos porque tenemos una final el jueves. Pero ahora, con el resultado puesto van a decir por qué no lo deje en cancha. Es que dos partidos en cuatro días son cruciales y había que gestionar esfuerzos. Entonces, por una cuestión natural al primero que tengo que cuidar es a Andrés", apuntó.

"Por eso les dije a los jugadores que vamos a sufrir el dolor de la derrota, nos costará dormir por cómo se dio el partido, pero mañana debo tenerlos bien para que quieran tener revancha. Nos tenemos que enfocar en la parte emocional para recuperarnos. Porque este partido quedará en la estadística, no dirá que perdimos injustamente, pero el jueves tenemos la posibilidad de ganar un título y un plus de jugar la Copa Libertadores", sentenció.

