El Patagónico | Policiales | marcha - 09 junio 2017 Marcharán para exigir que un integrante de los Nieves siga en prisión preventiva Los familiares de Jonathan Vera, asesinado de un disparo en la cabeza el 15 de diciembre en el barrio San Martín, se concentrarán esta tarde en la Plaza de la Escuela 83 para marchar desde las 18.

Es que el martes se realizará la audiencia preliminar contra los imputados, Matías Nieves y un adolescente de 16 años. Allí se definirá si la causa será elevada a juicio. Ante las reiteradas amenazas que reciben los testigos, según familiares de la víctima, reclamarán esta tarde que los acusados "esperen el juicio presos".

Jonathan Vera fue ultimado de un disparo en la nuca durante la noche del 15 de diciembre del año pasado.

El joven iba a bordo de una camioneta Toyota Hilux acompañado de un hermano.

Al pasar sobre la calle Las Margaritas, frente a una de las casas de la familia Nieves, recibió una ráfaga de disparos. Jonathan, quien habría mantenido diferencias con un integrante de esa familia, murió a los pocos minutos.

Matías Nieves fue imputado como el autor del crimen y cumple prisión preventiva desde hace más de cinco meses. La Justicia también acusó a un menor de edad, de 16 años, quien se encuentra con arresto domiciliario.

En diálogo con El Patagónico, Clara Vera –hermana de Jonathan- recordó que el martes se desarrollará en la Oficina Judicial la audiencia preliminar, donde la Fiscalía pedirá que la causa sea elevada a juicio oral y público. Al mismo tiempo se vence la prisión preventiva que cumple Nieves.

La familia de la víctima teme que el acusado recupere la libertad y por ello marcharán hoy a partir de las 18 por las calles céntricas. La concentraron se efectuará en la Plaza de la Escuela 83. “Nosotros no tuvimos paz desde el homicidio de mi hermano”, lamentó Clara.

Agregó: “recibimos amenazas por Facebook, a mi hermano que fue testigo del momento en que le dispararon a Jonathan le balearon la casa más de cinco veces; no podemos seguir viviendo así y queremos que esperen el juicio presos".

La mujer estima que el juicio se hará entre los meses de agosto y setiembre. Por esa razón, "nos movilizamos porque queremos que sepan que queremos justicia y que no estamos de brazos cruzados", explicó.

Los familiares de Vera esperan que se acerquen las "Familias del dolor" porque "sabemos que hay muchas familias que están esperando igual que nosotros justicia por otros casos y es una oportunidad para que estemos todos”, invitó.

Fuente: