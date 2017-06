María Inés Falconi: "soy una pionera; cuando empecé no existía ni Harry Potter"

"Coordinadas para un crimen. El misterio de Santa Lucía", el nuevo libro de María Inés Falconi destinado a preadolescentes, cuenta con tres amigos de un pueblo chico como protagonistas que encuentran un GPS que les permite viajar en el tiempo para resolver misterios.

"Todo comenzó en una charla de auto mientras viajaba. Pasados los 100 kilómetros expuse mi teoría de que los GPS cortan la comunicación matrimonial porque esas discusiones del 'doblá acá', 'te equivocaste de camino' o el eterno 'estamos perdidos' se terminan siguiendo las indicaciones de la gallega que habla por el aparatito", afirma la escritora, dramaturga y guionista, autora de la exitosa saga "Caídos del mapa", en una entrevista con Télam.

Falconi agrega que "a partir de ahí surgió la idea de escribir algo con ese aparato, pero quería ubicarlo en un pueblo, de esos que tantas veces visito en las presentaciones de mis libros, donde convivan los típicos personajes con sus tonadas y costumbres... o sea no solo quise transportarlos de lugar sino también en el tiempo, gracias a la tecnología del GPS".

"La historia de Santa Lucía surgió visitando las iglesias. Muchas veces allí se mezcla el silencio, el respeto y algo tenebroso", afirma Falconi, quien como directora de teatro obtuvo el premio "Pregonero 2013".





n T: ¿Te toma mucho tiempo idear tus historias?

- María Inés Falconi: Depende de la historia. Esta me gusta porque hay que resolver crímenes y buscar pistas. Es un rompecabezas que a mí, personalmente, me hace trabajar mucho la cabeza porque adelanto y retrocedo en el tiempo pero a la vez me resulta divertido sin dejar de estar atenta de que no se pierda el interés, que genere emoción y a la vez la historia no sea una obviedad. Además, le agregué bastante costumbrismo y por eso el casamiento y sus personajes, dignos arquetipos de esa sociedad. Es una invitación, además, a mostrarle a los chicos otra manera de vivir y de pensar.





n T: De tu largo recorrido en la literatura ¿Cuál es la historia que más te gustó escribir?

- M.I.F.: No tengo una en especial. Hay libros que se escriben más fáciles que otros. A veces uno se involucra emocionalmente más que otros, otros se escriben más de oficio, y existen aquellos a los que uno los escribe con ganas de expresar ciertos contenidos.





n T: Sos una de las pocas autoras que escribe sagas. ¿Por qué no hay más autores argentinos que lo hagan?

- M.I.F.: ¡Quizás no se dieron cuenta! Soy como una pionera en el tema. Cuando "Caídos del mapa" comenzó a transformarse en una saga, creo que ni Harry Potter existía, fue una casualidad. Nunca en mi vida pensé escribir una saga, se fue dando en una suerte de comunicación entre los chicos. Yo escribía y ellos pedían, fue realmente a pedido de los lectores. Después el mundo te encasilla, te dicen "quiero que hagas una saga sobre...", pero las sagas no se hacen así, son espontáneas. Es difícil pensarla desde cero. No podés escribir algo largo para entregarlo por capítulos. Todo depende de cómo repercuta en los lectores.





nT: ¿Qué le recomendás a los padres para iniciar a los chicos en el camino de la lectura?

- M.I.F.: Tienen que leer cualquier cosa, no solo el libro bueno sino el libro que les guste. Si lo que les gusta es "Astérix" o "Gaturro" o "El Principito", bien. Porque muchas veces por querer hacerlos lectores se les acerca cosas que por más que sean buenas, no les gusta. Los padres tienen que descubrir dónde los chicos tienen el gusto, y acompañarlos.