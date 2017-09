El Patagónico | Santa Cruz | RECLAMO MINERO - 13 septiembre 2017 Marijuan exigió cese inmediato de la toma de la Mina 5 en Río Turbio El fiscal federal Guillermo Marijuan remitió el lunes un dictamen al Juzgado Federal de Río Gallegos, a cargo de Andrea Askenazi Vera, exigiendo que se arbitren los medios necesarios para garantizar el normal funcionamiento y resguardo de bienes de YCTR. Ayer le respondió públicamente el diputado por pueblo de Río Turbio y 28 de Noviembre, Darío Menna, diciendo que se pone "en sintonía" con la intervención la empresa para para sofocar el reclamo de los mineros.

Caleta Olivia (agencia)



El requerimiento del fiscal Guillermo Marijuan se debe al hecho que hace más de una semana numerosos trabajadores mantienen bloqueado el acceso a la Mina 5 en Río Turbio debido a nuevos despidos denunciados por la intersindical de gremios que los nuclean, la cual también demanda que se respeten los convenios colectivos de trabajo.

Ante esta circunstancia, el fiscal que cobró notoriedad nacional por sus investigaciones al empresario Lázaro Báez, instó a la jueza federal (subrogante) de la capital santacruceña que disponga todas las acciones necesarias para brindar seguridad "lo antes posible y sin dilación alguna, de todas las instalaciones de YCRT, protegiendo la integridad de las personas y funcionarios".

Asimismo, le demanda que garantice "el normal funcionamiento del yacimiento y el resguardo de los bienes de la empresa, haciendo cesar la toma de las instalaciones de YCRT".

La resolución de Marijuan también establece que debe respetarse el derecho a huelga de los trabajadores de ATE, pero poniendo punto final a la toma en el yacimiento carbonífero.



MENNA DICE QUE NO SE QUIERE MOSTRAR LA CRISIS



Ayer, el diputado por pueblo de Río Turbio, Darío Menna, lamentó el pedido del fiscal alegando que ya queda claro que "quieren sacar a los trabajadores mineros porque al presidente (Mauricio) Macri no le conviene que se visibilice la crisis de la empresa por culpa de la actual gestión".

El legislador del FPV-PJ recordó que hace pocos días la autoridades de la intervención de YCRT intentaron desalojar a los obreros que toman la Mina 5 presentando una medida cautelar, pero la misma "fue rechazada por falta de fundamentos".

"Ahora –añadió-, Marijuan va por el segundo intento solicitando al mismo juzgado que intervenga argumentando que hay peligro inminente para la integridad de las personas y los bienes".

Ante esta situación, consideró que "no es casual" que la actuación del fiscal federal sea inmediata al rechazo que la justicia había hecho al pedido de las autoridades de YCRT, por lo cual es evidente que "se pone en sintonía con la empresa para sacar a los trabajadores de la mina".

"El interventor (Omar) Zeidán intentó sacarlos, pero como no pudo recurrió a un fiscal que trabaja coordinado con Macri", evaluó el legislador de localidades de la Cuenca Carbonífera.

Más adelante puso de relieve que "lo trabajadores que están tomando la mina jamás podrían ponerla en peligro, porque, al contrario, quieren lo mejor para toda la cuenca y por eso reclaman, ya que saben que Zeidán sólo está perjudicando a la empresa y a sus trabajadores".

Finalmente sostuvo que "al Gobierno nacional poco le importa la Cuenca Carbonífera y eso queda demostrado en la paralización de las obras y en la escasa atención que le prestan a nuestros problemas".





