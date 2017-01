Mario Das Neves también se rebeló contra el decreto de los feriados

El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, afirmó ayer que "el 24 de marzo y el 2 de abril no se tocan" y se mostró crítico con la iniciativa del Gobierno Nacional de trasladar esos feriados. "Hay que ser serios porque no puede ser que corran fechas tan significativas que hacen a la historia de nuestro país; son heridas que no van a cerrar", expresó el mandatario en el marco de una conferencia de prensa que brindó en la Casa de Gobierno y al referirse a las fechas que evocan el último golpe militar en Argentina (1976) y el inicio de la Guerra de Malvinas (1982).

En relación a lo que está sucediendo respecto al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno Nacional por los feriados móviles, expresó Das Neves que "es la primera vez que veo que en un programa se discute por más de dos horas el tema del 24 de marzo porque la mayoría de la gente desconoce que pasó".

Aseveró que "es una barbaridad y una equivocación del Gobierno cambiar la fecha del 24 de marzo y la del 2 de abril", en referencia a mover los feriados que este año caen en días viernes y domingo, respectivamente, y agregó que "hay cosas mucho más importantes que eso porque es todo un símbolo. Los fueron a buscar, los mataron, los desaparecieron, no se puede cambiar eso".

Dijo Das Neves que "por lo menos, por respeto no se puede estar manoseando según el Gobierno que esté, si la ponemos antes, si la ponemos después o la enganchamos para el fin de semana".

Afirmó también en relación a ambas fechas que "yo acá en Chubut las voy a hacer respetar. El 24 de Marzo y el 2 de Abril con más razón todavía, porque en Buenos Aires iban al cine y al teatro y acá estábamos con toda la expectativa y el dolor de lo que pasaba", sostuvo en referencia concreta a lo que fue la Gesta de Malvinas para la región sur del país.

"El 24 de marzo y el 2 de abril no se tocan", afirmó finalmente.





REBELION NACIONAL

Después del rechazo que organismos y referentes de los derechos humanos plantearon ante la decisión de Mauricio Macri de convertir en "feriado movible" al Día de la Memoria, el reclamo fue formulado por un grupo de intendentes bonaerenses, quienes anunciaron que darán asueto el 24 de marzo y promoverán una campaña para que se sumen otros distritos. A la vez, autoridades de al menos cuatro provincias se plantaron ante el decreto presidencial que modificó el esquema de feriados.

Desde Comodoro y Tierra del Fuego ya habían exigido entre miércoles y jueves que se respete el feriado del 2 de Abril, Día del Veterano de la Guerra de Malvinas, y advirtieron que no trasladarán a otra fecha la jornada no laborable. Y desde Santa Fe y Corrientes avisaron que no moverán los días de la Bandera y del fallecimiento del general José de San Martín, respectivamente.

El Presidente eliminó, a través de un DNU, los "feriados puente" que promovían la industria turística y, simultáneamente, les quitó el carácter de inamovibles a los feriados del 24 de marzo, el 2 de abril, el 17 de agosto y el 20 de junio.

Tras las críticas de organismos de derechos humanos y dirigentes de diversos sectores políticos y sociales, la rebelión de los intendentes contra el decreto de Macri la inició Gabriel Katopodis, de San Martín. El jueves dictó asueto municipal para el 24 de marzo y anunció que lanzará la campaña #El24nosetoca para que la medida se extienda a otros municipios y también a provincias. "Convocaremos a todos los intendentes y gobernadores del país a sumarse a esta campaña porque el 24 de marzo no pertenece a un gobierno de turno, sino a la democracia", dijo Katopodis.

Pero no sólo generó rechazo la decisión de mover el feriado del Día de la Memoria. Comodoro Rivadavia declarará inamovible el feriado del 2 de abril. "El sentimiento malvinero nunca lo tuvieron en pie. Una cosa son los feriados comunes y otra es hablar de días muy caros al sentimiento patriótico", dijo el intendente Carlos Linares anteayer.

Mientras, desde el Centro de Veteranos de Malvinas de Trelew, Jorge Saldivia criticó la decisión del Presidente: "El gobierno nacional parece que quiere darle un tono comercial al 2 de Abril, transformándolo en un feriado puente. Se olvida de lo que significa esta fecha para los que participaron del conflicto bélico".

Los distritos de Ushuaia y Río Grande (Tierra del Fuego) también declararon inamovible el feriado del 2 de abril. Sus intendentes remarcaron que ese día no habrá actividad, ya que así lo establece la ley provincial 362, de 1997. El intendente de Ushuaia, Walter Vuoto, explicó: "Ya vivimos los años en que se pretendió esconder nuestra historia, ocultar la gesta de Malvinas, desconocer a nuestros hombres que dejaron todo por su patria, su territorio, la soberanía, la dignidad, por el presente y el futuro".

En la provincia de Santa Fe hubo reclamos por el Día de la Bandera, el 20 de junio. En el 2010 la fecha se había establecido como feriado nacional no trasladable. En ese sentido ya se presentaron proyectos para que se modifique el cambio de fecha. La intendenta de Rosario, Mónica Fein, criticó la decisión presidencial. Y desde la provincia de Corrientes también adelantaron que no moverán la fecha por el aniversario de la muerte de San Martín, el 17 de agosto, ya que el año pasado una ley local la estableció como inamovible.