Mario Rodríguez dominó en el Grand Prix del Mercosur Master de atletismo

En menos de 24 horas, Mario Rodríguez (40/44) demostró tener pasta de campeón y se quedó con las tres pruebas de las que participó el fin de semana en el certamen del Grand Prix del Mercosur Master de atletismo en Asunción, Paraguay. Donde otro comodorense, como José Luis Chaile tuvo un debut con éxito en plano internacional al coronarse como vencedor de los 5 mil y 8K Cross en la categoría 34/39.El desempeño de los deportistas de la Asociación Comodorense de Atletas Master (ACAM) se completó con oro para Rómulo González en lanzamiento de bala. Medalla de Plata para Susana Morales en los 2000 metros con obstáculos. Al igual que Cristina Garaviglia en los 100 metros. Y Teodoro Cutiño 8° en los 100 metros.Para Rodríguez –encargado de la escuela de atletismo municipal y referente del Team Treno- su tercera incursión en el plano internacional fue por demás alentador, luego de superar una lesión. Por ello, el Mundial 2018 en Málaga (España) parece un sueño cada día más probable."Gané en las tres pruebas que me anoté. Y más allá del resultado me siento muy feliz porque el cuerpo respondió como esperaba, teniendo en cuenta que eran tres pruebas en 24 horas. Me sorprendió la buena recuperación que tuve donde mucho tiene que ver la mano de José Ríos (kinesiólogo) y el médico Juan Quintero", describió Mario Rodríguez.El sábado a las 7:30 de la mañana, y con mucho calor y humedad, Mario salió a medirse en los 5 mil metros. En tanto que 12 horas más tarde volvió a la pista para los 10 mil. Cerrando su participación el domingo en los 8K de Cross."Por la mañana teníamos mucho calor. Y a la noche el clima era otro porque a las 17 ya anochece y se corre con luz artificial. Respecto al desempeño, yo tomo como parámetro como me sentí yo. Ya en la primera carrera hice una buena marca (15'45''), y después en el 10 mil y el 8K Cross también salieron buenos tiempos teniendo en cuenta el tiempo entre carrera y carrera. Solo el último día en el Cross me costó entrar en ritmo en el inicio pero a mitad de trayecto pude despegarme del resto y ganar. En un circuito lindo de 2K que había que recorrer cuatros veces", sostuvo en diálogo con El Patagónico."Nunca especulé, siempre corrí a fondo. Para exponer el cien por cien de las posibilidades", resume el alumno del ex olímpico Nazario Araujo. Quien además tuvo la alegría de ver el debut con gloria de José Luis Chaile que se quedó con la medalla dorada en los 5 mil metros llanos y los 8K de Cross en la categoría 35/39 años."Yo creo que José (Chaile) ha tenido una performance excelente. Donde él también conquistó el primer puesto en los 5 mil y 8 Cross. Yo creo que a futuro (si tiene las posibilidades) va a seguir mejorando, porque en los torneos master ha sido muy bueno. Y ahora la idea es que pueda probarse en los 21K de Adidas que se realiza en setiembre en Buenos Aires. Y luego empezar a planificar el año que viene con un nuevo certamen internacional", sentenció.Por parte de Mario Rodríguez, el atleta quiso agradecer la colaboración de Hernán Martínez (Dirección General de Deportes) y Othar Macharashvilli (Ente Comodoro Deportes) para poder ser partícipe del certamen en Paraguay. Al igual que Marcelo Finlez de Distribuidora Laly. Y los profesionales José Ríos y Juan Quintero que ayudaron en su recuperación.PANORAMA ACAMSusana Morales (55)- 2.000 con obstáculos 2° Puesto - (Medalla de Plata) 10.59.2- 400 mts. 4° Puesto 95.38- Posta 4 x 400 1° Puesto - (Medalla de Oro)Cristina Garaviglia (70)- 100 mts. 2° Puesto - (Medalla de Plata) 22.42- 200 mts. 3° Puesto – (Medalla de Bronce) 52.48- 400 mts. 2° Puesto – (Medalla de Plata 1.58.18- Posta 4 x 400 1° Puesto – (Medalla de Oro)Teodoro Cutiño (60)- 100 mts. 8° Puesto 14.42- 200 mts. 8° Puesto 34.60- 400 mts. 3° Puesto (Medalla de Bronce) 87.09- Posta 4 x 400 1° Puesto (Medalla de Oro)Mario Rodríguez (40)- 5.000 mts. 1° Puesto – (Medalla de Oro) 15.59.14- 10.000 mts. 1° Puesto – (Medalla de Oro) 33.19.53- 8 Km. Cross 1° Puesto – (Medalla de Oro) 28.27.29José Luis Chaile (35)- 5.000 mts. 1° Puesto – (Medalla de Oro) 16.18.40- 8 Km. Cross 1° Puesto – (Medalla de Oro) 28.27.10Rómulo Gonzalez (65)- Lanzamiento de Bala 1° Puesto – (Medalla de Oro) 09.15- Lanzamiento de Disco 1° Puesto – (Medalla de Oro) 33.46- Total medallero: 10 Oro. 3 Plata. 2 Bronce.