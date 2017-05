Seguir en Twitter: @ Por Angel Romero El Patagónico | Deportes | ATLETISMO - 23 mayo 2017 Mario Rodríguez ganó los 21K de la corrida "Día de la Patria" El referente del Team Treno y alumno de Nazario Araujo se impuso en la General caballeros con una marca de 1:10:20 sobre 258 participantes. Hacía un año que no corría en calle. Y meses que volvió a las pistas donde se destacó en Paraguay. A los 44 años se siente vigente y apunta al Mundial de Atletas Master 2018 en España.

"Súper Mario", así lo bautizaron en el Valle del Chubut, luego de que Mario Rodríguez a sus 44 años demostró que está más vigente que nunca. Y en su vuelta a las distancias largas se quedara el domingo con la 5ª edición del medio maratón de la corrida "Día de la Patria", que unió la localidad de Gaiman con Trelew.

La prueba de 21K congregó a 258 atletas que en una distancia y categoría única midieron su potencial a lo largo de la ruta provincial 25.

"En principio la tradicional carrera se iba a hacer el 25 de mayo, pero como hubo una superposición de competencias se adelantó la carrera", sostuvo Rodríguez a El Patagónico.

En desarrollo, Mario salió entre los primeros del pelotón, y promediando los 10K comenzó a ver que el joven Matías Vivas sentía la exigencia de la carrera, por ello a partir de allí decidió cambiar de rumbo para establecer una distancia de 250 metros, brecha que mantuvo hasta el momento de la consagración.

"En la última etapa de la carrera y faltando 4 kilómetros empezamos a tener viento en contra. Pero tuve la suerte de cerrar la carrera a mi favor", confesó.

Respecto al hecho de que a sus 44 años se haya impuesto sobre jóvenes que vienen en franco ascenso, el alumno del ex olímpico Nazario Araujo apuntó "es una sensación linda ir delante de un pelotón con gente joven. Sobre todo en el marco en que se dio la carrera, porque la gente acompaña mucho a los atletas con su aliento. Es todo por ruta 25 y ya los últimos 2,5K entrás a Trelew para finalizar en la Municipalidad. Esto vino como un regalo para mí, porque hacía un año que no corría en calle. Y fue excelente, porque allá me decían 'súper Mario'. Y en realidad mi vigencia tiene que ver con la formación que me dio como atleta Nazario Araujo, porque si bien ya no me dirige en los entrenamientos, me supo pulir como atleta para que yo mismo busque mi superación. Y para este nivel me siento a la par de los jóvenes todavía. Hoy por hoy me siento bien y con ganas", resaltó.

Para Rodríguez, lo conseguido en el Valle del Chubut cierra un positivo primer semestre del año, luego que se quedara con el oro en los 5 mil, 10 mil y 8K de Cross en un lapso de 24 horas en el Grand Prix del Mercosur Master de atletismo desarrollado en Paraguay.

En un futuro inmediato, Mario apunta al Mundial 2018 en Málaga (España), para lo cual evalúa costos para poder instalarse el 1° de agosto en el viejo continente, con vistas a la competencia que tendrá lugar del 4 al 16 del mismo mes.



PANORAMA



General Caballeros

1- Mario Rodríguez 1:10:20

2- Matías Vivas 1:11:33

3- Nelson Segura 1:11:53

4- José Chaile 1:16:00

5- Franco Jones 1:16:49

6- Darío Grillo 1:17:16

7- Alejo González 1:17:32

8- Bruno Cretton 1:18:34

9- Mauro Carrasco 1:19:24

10- Antonio Pires 1:19:45



