Martha Pelloni inauguró en Comodoro Rivadavia el Foro de Infancia Robada

La trata, el tráfico y la explotación de mujeres, niños y adolescentes, pedofilia, turismo sexual infantil, pornografía, grooming, bullying y adicciones fueron los temas que se debatieron ayer en la Jornada de Sensibilización que se realizó en el Centro de Información Pública (CIP).

La iniciativa fue organizada por la Parroquia María Auxiliadora y la Red Infancia Robada y contó con la participación de la referente de la organización Martha Pelloni y de la trabajadora social, Gabriela Flores, quien trabaja en casos de trata de personas, violencia familiar y abuso sexual infantil.

Pelloni, quien fue emblema del esclarecimiento del caso María Soledad Morales en Catamarca durante la década del 90 del siglo pasado, sostuvo que el encuentro también permitió que Comodoro sea incluida en la Red de Infancia Robada junto a las localidades de Rawson, Trelew y Puerto Madryn.

En este sentido, la referente de la ONG (Organización No Gubernamental) valoró el interés de esta ciudad para encontrar una solución a diferentes problemáticas sociales teniendo en cuenta que muchas veces las instituciones no están articuladas para tratar temas como violencia de género o abuso de niños. “La demora o la ineficacia de la Policía para resolver determinadas situaciones llevan a que no se pueda hacer justicia. Hay un protocolo que debe probarse y después actuar. Esto demora mucho las cosas para que las personas sean protegidas”, indicó.

La Jornada de Sensibilización continuó con la disertación de la trabajadora social Gabriela Flores, ocasión en la que público presente en el auditorio del CIP (miembros del Ministerio Público Fiscal, Policía del Chubut y el Servicio de Protección de Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Familia, entre otras instituciones) expuso sus situaciones a la hora de trabajar e intercambiaron experiencias.





COMODORO,

PARTE DE LA RED

En dialogo con El Patagónico, Pelloti aseguró que uno de los objetivos del encuentro fue que Comodoro sea parte de la Red de Infancia Robada para que se puedan articular trabajos en conjunto con otras localidades chubutenses.

En consecuencia, la referente de la ONG visitará hoy Puerto Madryn y mañana estará en Trelew teniendo en cuenta que Rawson forma parte de la Red desde el año pasado.

"Es importante trabajar en red y coordinar acciones en conjunto que nos permitan exigir a nuestros gobiernos y a las instituciones el cumplimiento de políticas públicas para asistir a las víctimas de las diferentes problemáticas sociales. Nosotros estamos marcando un camino desde un voluntariado, pero es necesario contar con abogados, psicólogos, trabajadores sociales y demás especialistas para poder trabajar correctamente”, manifestó.

En este marco, Pelloni sostuvo que las ciudades patagónicas de relevancia, como las capitales provinciales, se han convertido en una “zona de destino” donde llegan mujeres de distintas partes del país y Latinoamérica para ser explotadas sexualmente.

“Las mujeres son traídas aquí engañadas con que se gana mucho dinero porque son ciudades donde hay empresas y pueden tener una mejor calidad de vida. Sin embargo, se las explota de forma muy fuerte”, aseveró.

En consecuencia, la monja manifestó que es necesario que el Estado brinde una solución real al problema asegurando un trabajo y/o una vivienda para una persona que ejerció la prostitución o sufre violencia de género. “El Estado tiene que estar presente en diferentes instancias, pero también ofreciendo garantías para que las víctimas puedan volver a rehacer su vida sin ser señaladas”, aseguró Pelloni.