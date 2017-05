Martín Bossi canceló una función y está en duda su participación en Showmatch

El cómico no se presentó el domingo a la noche en el Astral con su show "Bossi Master Show" por una "indisposición personal". Hace una semana también había tenido que cancelar una función por la muerte de un espectador.

Desde el teatro, dijeron que Bossi retomaría con las funciones el próximo miércoles pero lo que queda en duda es su participación este lunes en Showmatch, donde estaba previsto que hiciera una imitación de la ex presidenta Cristina Kirchner.

La suspensión de la función de Martín Bossi esta noche fue por una indisposición personal, retomando sus funciones habituales el miércoles.

El pasado fin de semana, el imitador también tuvo que cancelar un show, el sábado 20, porque un espectador que estaba en el sector Pullman se descompensó y minutos después falleció.

"Yo no estaba en escena, y me avisaron que una persona se había descompensado. Esperamos un poquito para ver si esto era una descompensación de presión, pero me dijeron que se había complicado, que había entrado la Policía. Suspendimos la función, evacuamos la sala y lamentablemente nos enteramos que había fallecido", comentó en diálogo con Clarín.com.

"Fue algo nuevo esta situación. Me quedé en el camarín. Respiré hondo y me fui a la platea, donde estaba el señor. Estuve con sus amigos, su grupo de gente, me quedé con ellos, acompañándolos. Yo soy muy creyente, por algo Dios eligió que este ángel que se llevó se despida cerca de mí, cerca de donde estábamos por hacer el espectáculo. La voluntad de Dios. Así que nada, como buen cristiano estuve apoyando a la familia", agregó.

