Martín Bravo logró un brillante 7mo. puesto en el Ironman 70.3 de Pucón

El triatleta Martín Bravo terminó en el séptimo puesto en el Ironman 70.3 de Pucón, Chile. En dicha competencia marcó parciales de 33:32 para la etapa de nado, 2:37:59 para el ciclismo y 1:33:21 para el pedestrismo. El Ironman 70.3 tiene una distancia de 1,9 km de natación, 90 km de ciclismo, y 21,1 km de atletismo. La suma de estas distancias son 113 km, aproximadamente, 70.3 millas, de ahí el nombre.

Al respecto, Bravo comentó que: "existió un inconveniente con la clasificación, porque encontraron que 400 atletas hicieron drafting en la etapa de ciclismo, o sea hicieron trampa. Pero solo 200 habrían cumplido con la penalidad en los puntos de penalty box. Quiero creer que repararon en descalificar a los que hicieron trampa y conformarme con mi séptimo lugar pero me queda la duda. Igual no tuve un día afortunado", comentó al tiempo que agregó que "se largó bien de forma bastante ordenada sin golpes bruscos en la natación. Al llegar a la ultima bolla me golpeo con una de ellas y eso hizo que un calambre en la pierna izquierda me haga detenerme. Resolví ir con una pierna (la buena) extendida y la del calambre lo mas suelta y floja posible hasta que se fuera disolviendo la sensación. Salí del agua para empezar la etapa de ciclismo".

"Todo parecía volver a encaminarse, pero un viento constante de frente hizo que tuviera que esforzarme aún más de la cuenta. Pero todo seguía muy bien con muy buen promedio de velocidad (38-41 km/h). En el retome del km 45 (la mitad), pude tomar referencias de los que venían encabezando la carrera y conté que venia en el puesto 20 aproximadamente, hasta que al llegar al km 65 del recorrido sufro un pinchazo en la rueda delantera. Me detuve a cambiar la cámara mientras escuchaba como pasaban uno tras otro los participantes. Creí que pasaron 100 corredores hasta que pude terminar de hacer el cambio y volver a la carrera. Luego comenzó la etapa de pedestrismo y ahí fue cuando comenzó la pesadilla. Subidas empinadísimas y bajadas a zapatazos. Me acomodé un poco a lo largo de la primer vuelta (eran tres en total). En la última vuelta pude remontar algunos puestos y crucé la meta en 4:51:36. Fue uno de los triatlones más sufridos que viví", manifestó Bravo.

Al ser consultado respecto de sus próximos compromisos, Bravo comentó que "en marzo volveré a correr en otra carrera del circuito mundial, buscando la clasificación para el Campeonato Mundial. Sigo muy motivado y quiero agradecer a Comodoro Deportes, Arenas Wellnes, Distribuidora Laly, Compres Sport Bolivia, Biclicletería Free, Specialized Chile, Ride On Spinning, Studio 7 y Bicicletas Figón, ya que gracias a ellos puedo vivir mi sueño", cerró el destacado triatleta.





EL DRAFTING

El término drafting o ir a rueda se emplea cuando un ciclista se mete detrás de otro, aprovechando la succión generada por el ciclista de adelante. Esto genera una menor resistencia al avance del ciclista de atrás ya que el que se encuentra adelante corta el viento y disminuye la resistencia anteriormente nombrada. Es por ello que el drafting permite a los triatletas ahorrar energía en la etapa de ciclismo para poder usarla en el pedestrismo; por lo cuál esta técnica está prohibida en competencias de relevancia.