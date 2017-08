Seguir en Twitter: @ Por Angel Romero El Patagónico | Deportes | TRIATLON - 29 agosto 2017 Martín Bravo viaja para un nuevo desafío en el Medio Ironman 70.3 El viernes, el comodorense viajará a Estados Unidos para ser parte de un Triatlón en Tennessee. Dos semanas más tarde buscará, en una nueva competencia, clasificar al Mundial Full de Pruebas Combinadas 2018.

Un nuevo desafío con dos competencias lo esperan a Martín Bravo, que el viernes viajará a Tenneesse en Estados Unidos para ser parte del World Championship70.3 el 9 y 10 de septiembre. En tanto que dos semanas después, y en la misma localidad, volverá a participar de la carrera de pruebas combinadas en la búsqueda de la clasificación al Mundial Full en 2018.

Para el comodorense, será una nueva incursión, dado que el año pasado salió en 15° lugar en su categoría 30/39 años con un tiempo de 4h17'32'' sobre un recorrido de 1.9km de natación, 90km de ciclismo y 21k de pedestrismo. En ese entonces, y durante los últimos kilómetros de a pie, Bravo sufrió un calambre estomacal producto de una bebida demasiada fría que tomó previo a la competencia y tuvo que resignar puestos.

Por ello, la nueva prueba en Chattanooga (Tennessee) se presenta como un nuevo objetivo en uno de los referentes locales de las pruebas locales "este año varié las cargas porque por primera vez llevo dos objetivos casi simultáneos como participar del medio iroman y buscar dos semanas más tarde la clasificación al Mundial Full de 2018", expresó Martín en diálogo con El Patagónico.

"Hoy por hoy hay que optimizar recursos. Los pasajes están caros. Y en vistas de ello, y teniendo en cuenta que la clasificación se corre en el mismo lugar me quedo para ver si ya puedo volver con la clasificación al Mundial 2018", comentó.

Bravo es consciente que el ser atleta no le es redituable en dinero. Pero sí en las ansias de seguir haciendo cosas. Seguir buscando nuevos desafíos, que para él es lo más importante de la vida. El estar en la búsqueda constante.

"Yo al medio ironman voy con todas las expectativas de ser campeón mundial en mi categoría (debutará en la franja de 40/44 donde hay confirmados 400 triatletas). Hay grandes chances y he trabajado muchísimo para contar con grandes posibilidades", remarcó.

Desde que se inició en las Pruebas Combinadas hasta el presente, lo que sumó Martín fue una serie de colaboradores que viendo el entrenamiento que ya es parte de su vida, se acercaron a brindar una mano.

"Ya sea desde Sergio Pizzi que me presta la pileta (Nado) para entrenar todos los días en doble turno. Hasta el equipo de trabajo del Ente Comodoro Deportes y la Dirección de Deportes Municipal se ponen a mí disposición en la medida que se puede. Y si bien no hay plata, hay desde kinesiólogos como Walter Ríos hasta dirigentes como Othar Macharashvili o Hernán Martínez que siempre están al servicio de uno", rescató.

Desde hace un par de años, Martín sumó a Graciela Sermoglio para trabajar la psiquis del atleta mediante terapias de sofrología deportiva.

"Graciela (Sermoglio) me enseñó que el dolor y el sufrimiento son cosas diferentes. El sufrimiento es algo que uno elige, porque nadie te obliga a hacer lo que estás haciendo. Y todo ello lo podes transformar en algo positivo, porque eso te obliga a ser quien sos, porque por eso elegiste eso. Y el dolor es algo que podes suprimir si ya pasaste la etapa del sufrimiento. Yo me encuentro consciente de lo que busco y el esfuerzo que va a llevar, por eso si bien sufro un poco, eso lo disfruto porque soy consciente de todo el trabajo que hice para estar donde estoy", sentenció.

