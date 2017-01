Martín Lousteau criticó a Rodríguez Larreta por la interna de Cambiemos

El embajador argentino en Estados Unidos asegura que el jefe de Gobierno Porteño pone "excusas políticas" para no incorporar a su partido, ECO, en la interna de esa fuerza. "La excusa de que nuestro bloque no vota igual que el oficialismo en la Legislatura es una excusa política que demuestra en el fondo que Larreta no quiere Cambiemos", sostuvo Lousteau.

Lousteau aseguró que la decisión de presentarse en las elecciones legislativas de este año dependerá de su partido y no tendrá injerencia si se presenta Carrió.

El embajador argentino en Estados Unidos, Martín Lousteau, se metió ayer en la política porteña y opinó que el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, "dice claramente que no va a haber Cambiemos" en la Ciudad y que pone "excusas políticas" para no incorporar a su partido, ECO, en la interna de esa fuerza.

"La excusa de que nuestro bloque no vota igual que el oficialismo en la Legislatura es una excusa política que demuestra en el fondo que Larreta no quiere Cambiemos", sostuvo Lousteau, quien agregó que "es obvio" que su espacio votará distinto porque son "espacios distintos".

"La Coalición Cívica tampoco les vota lo que no les votamos nosotros, pero hay un elogio de la colaboración de ellos y una crítica a nosotros", analizó.





NO DEPENDERA DE CARRIO SINO DE SU PARTIDO

En una entrevista con Radio 10, el embajador y economista dijo que en las últimas elecciones "en la Ciudad no hubo Cambiemos porque el PRO no quiso" y repitió que ahora ve que "Larreta dice claramente que no va a haber Cambiemos".

El funcionario también enumeró las prioridades de su fuerza, ECO, y sostuvo que se trata de "cómo gobernamos el espacio público", incluyendo desde la escuela y la salud pública hasta la distribución del ingreso. "Eso para mí es la esfera de lo público y es nuestra prioridad. Defender eso por adentro o por afuera (de Cambiemos) me parece una discusión relativamente menor", agregó.

Consultado sobre si será candidato en la próxima elección, el economista afirmó que será "una decisión colectiva" de su partido que deberá sopesar si para su futuro "es mejor que esté acá (por Estados Unidos), viendo ciertas cosas, cómo algunas ciudades responden a determinados problemas, comunicándome con líderes de otros países o es mejor que esté allá para una elección. Es una discusión abierta", planteó.

También afirmó que respeta a Carrió porque siempre es "una voz opositora sumamente poderosa" pero que su decisión de postularse no dependerá de que ella sea candidata en Capital o no. "Ella tomará su decisión y nosotros tomaremos la nuestra. No veo que una cosa esté atada a la otra".