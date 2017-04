Seguir en Twitter: @ Por Carlos El Patagónico | Deportes | AUTOMOVILISMO - 25 abril 2017 Martín Visser cambió de equipo y finalizó 5° en el Regional de Zárate Luego de no correr en la primera porque el rendimiento en las mangas no fue el esperado, el ganador de la primera fecha de la AKPS disputó la segunda prueba con el asesoramiento de Acosta Racing Team, con un Tony Kart Oficial, y fue protagonista en la categoría Pro. En la misma divisional, Santiago Paincho sumó experiencia y terminó 12°. En tanto, Ignacio Montenegro participó en la exigente categoría Junior donde culminó 7°.

Cuando los resultados no son los esperados, hay que saber cambiar a tiempo para seguir creciendo. El radatilense Martín Visser no tuvo un buen arranque en el campeonato Regional donde no disputó la final por el rendimiento de su kárting, y para la segunda cambió el panorama.

Con el asesoramiento de Acosta Racing Team, y a bordo de un Tony Kart Oficial, fue protagonista desde el arranque en el kartódromo de Buenos Aires. Durante las primeras mangas oficiales se metió entre los tres primeros, y con excelentes expectativas para el resto de la jornada. A la hora de clasificar, y con gomas nuevas, el radatilense sufrió un poco con el chasis que quedó mal configurado y se ubicó 13° donde la pole quedó en poder de Juan Pablo Pilo.

Durante las mangas quedó quinto y sexto respectivamente, con gran ritmo y buenas chances de ser protagonista en la final. La carrera quedó en poder de Lautaro Piñeiro, y Visser llegó a estar cuarto, pero un roce de carrera lo relegó al 5° lugar, dejando un balance altamente positivo.

Por su parte, Santiago Paincho logró un 12° puesto en la primera final a nivel nacional en esta temporada 2017. El joven comodorense explicó: "clasificamos 18vo por falta de experiencia con las gomas nuevas, pero en la final pudimos acomodarnos 8vo en la primer vuelta. Un toque me relegó varios puestos, pudimos acercarnos un poco al resto pero no llegamos del todo para luchar más. Terminamos en el puesto 12, y estamos contentos porque a pesar del lugar que terminamos vamos adquiriendo más aprendizaje".

"Teníamos un excelente motor, podríamos haber estado más adelante pero la falta de experiencia en esta pista y a este nivel hizo que no podamos ir más adelante. Es lo que nos falta adquirir pero todo se aprende", sentenció antes de agradecer a su papá Nelson, al mecánico Rubén Guerra, a Fabián Martinelli, y a los sponsors que apoyaron el desafío.

En la categoría Junior, el representante de Comodoro Rivadavia fue Ignacio Montenegro, quien fue protagonista a lo largo de todo el fin de semana. La victoria en la competencia final fue para Franco Colapinto, escoltado en el podio por Isidoro Vezzaro, y Facundo Llenderoso. Montenegro se ubicó en el quinto lugar, detrás de Jorge Barrio y Lucas Bohdanowicz. La final fue por demás exigente, pero el crédito comodorense mantuvo el ritmo de competencia gracias al gran estado físico.

La próxima cita será el 27 y 28 de mayo en el kartódromo "Rubén Luis Di Palma" de Ciudad Evita.



PANORAMA



FINAL CATEGORÍA PRO

1° Lautaro Piñeiro

2° Santiago Chiarello

3° Jeremías Olmedo

4° Ramiro Del Bonis

5° Martín Visser

12° Santiago Paincho



FINAL CATEGORIA JUNIOR

1° Franco Colapinto

2° Isidoro Vezzaro

3° Facundo Llenderoso

4° Jorge Barrio

5° Lucas Bohdanowicz

7° Ignacio Montenegro



