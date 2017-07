El Patagónico | Deportes - 04 julio 2017 "Martínez se queda para ganar la Libertadores", afirmó D'Onofrio

El presidente de River Plate, Rodolfo D'Onofrio, desestimó ayer la venta del mediocampista Gonzalo Martínez al Sporting Lisboa de Portugal y aseguró que permanecerá en el club "para ganar la Libertadores", cuya fase final comenzará hoy con la visita a Guaraní de Paraguay.

Desde Asunción, en la previa de ese partido por octavos de final, el presidente del club de Núñez lo confirmó tras hablar con el representante del jugador, Marcelo Simonian: "'Pity' es un chico que queremos mucho, se queda en River para ganar la Libertadores".

En cuanto a la venta de Sebastián Driussi al Zenit de San Petersburgo, Rusia, D'Onofrio explicó: "La operación se terminará cuando nos depositen los 15 millones de euros en la cuenta de River, por ahora no pasó, irse es un derecho del jugador y hay que respetar su decisión, nos parece muy bien y no hay que enojarse".

Sobre el posible retorno de Leonel Vangioni, actualmente en el Milan de Italia, el dirigente admitió que mantiene "una excelente relación" con el jugador pero aclaró que River no le pagará "nada al club donde está", por lo que su salida debe decidirla el propio defensor.

"(Nicolás) De la Cruz es un jugador que interesa, estamos expectantes", apuntó sobre el jugador del Liverpool uruguayo.





