Son producto de dos sentencias condenatorias en trámite por los daños que sufrieron los buques de la ex Alpesca. El monto del embargo supera los 5 millones de dólares e incluye al ex interventor de la empresa, Omar Albornoz.

Martínez Zapata dijo que los embargos sobre Dufour no tienen antecedentes en la provincia

El embargo del 20 por ciento del sueldo de la diputada provincial Gabriela Dufour y los depósitos en las cuentas que la ex ministro posee en el Banco del Chubut fueron consideradas una "medida innovadora y sin antecedentes" en la provincia por el fiscal de Estado, Diego Martínez Zapata, quien recordó que tales disposiciones judiciales surgen como consecuencia de la acción civil por la no preservación de los bienes de la ex Alpesca.

A la ex funcionaria buzzista la justicia le dictó embargos hasta cubrir la cifra de 5.120.383,35 dólares y 2.410.790,55 pesos, luego de haber sido condenada en sede penal por la no preservación de los buques de la ex firma Alpesca.

Ante esto, el fiscal de Estado puso énfasis en que "es una acción novedosa en la provincia, nunca se había interpuesto, es una acción civil de daños y perjuicios contra Dufour y contra Albornoz en orden a la condena con dos sentencias condenatorias en trámite, con una impugnación pendiente ante el Superior, en orden al delito de administración infiel por la responsabilidad penal que se les adjudicó por el Comité de Administración respecto a los daños sufridos a los buques de la firma Alpesca".

Detalló que en este caso "lo que hemos hecho desde la Fiscalía de Estado, hemos instruido una acción de daños y perjuicios contra Dufour y contra Albornoz por más de 5 millones de dólares y se han presupuestado 2,5 millones de pesos en concepto de intereses y costas por ese proceso. Hemos pedido habilitación de feria judicial en enero y solicitado diversas medidas cautelares, entre ellas embargos preventivos tanto a la casa y auto de Albornoz; se ha embargado el auto de Dufour; bienes muebles de su vivienda también están ordenados pero aún no se han concretado y a fines de la semana pasada se ha trabado embargo sobre cuentas a la vista y no a la vista que tiene la demandada Dufour en este proceso, particularmente en el Banco del Chubut, con plazos fijos y demás cuentas".





INFORME AL BANCO

Además, explicó el fiscal que "se ha trabado embargo sobre su salario como diputada obviamente hasta el porcentaje de ley, que es el 20%. Esto se ha comunicado a través del Banco y en el expediente y hemos tomado conocimiento; luego queda seguir trabando las distintas medidas cautelares que hemos solicitado complementariamente y adelantar con este proceso. Básicamente lo que se está reclamando aquí es la responsabilidad civil".

"El funcionario que ha obrado con negligencia en el desempeño de las funciones y ha ocasionado un daño al Estado y al patrimonio que tenía confiado, que pague con su patrimonio en orden a la responsabilidad solidaria. Esto está establecido tanto en la ley de responsabilidad del Estado provincial, como en el artículo 69 de la Constitución Provincial, y así lo había anunciado el gobernador en su discurso inaugural en la apertura de sesiones del año pasado", recordó Martínez Zapata.

"Obviamente es un mandato constitucional que tiene la Fiscalía de Estado de accionar ante este tipo de delitos y de perjuicios contra el Estado", finalizó.