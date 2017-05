La famosa cocinera deslizó que quienes la critican no serían gente positiva y buena onda. "Me hago mi cúpula y lo demás me llueve", aseguró.

Maru Botana les contesta a todos: "No me importa lo que digan de mí"

"Yo evito los conflictos, no me interesa nada. Trato de disfrutar de mi vida, ocuparme de cómo la tengo. Soy feliz y voy por ese lado. No me importa lo que digan o no digan. Me hago mi cúpula y lo demás me llueve. Siempre me junto con gente positiva y buena onda. La vida te va enseñando lo que vale la pena y lo que no. Rodearse de los afectos, de la familia, de las cosas lindas, todo lo que es amor, ese es mi lema", afirmó en una entrevista con diario Crónica.

En cuanto a su nuevo programa "Cocinando para vos", que se emite en las mañanas de América, dijo que al principio le costó tomar la decisión de volver a un programa diario. "Al principio me costó decidirme porque tengo muchos compromisos personales y sobre todo la familia. El hecho de volver a una rutina me daba un poco de pánico, pero decidí arriesgarme y tomar la decisión por lo que me gusta la transmisión en vivo. Me motiva, lo disfruto, la paso bárbaro".

Más detalles en RatingCero.com