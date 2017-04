Más de 16 mil personas ya se vacunaron contra la gripe

El Ministerio de Salud confirmó que asciende a 16.300 el total de personas vacunadas contra la gripe y que esa cifra corresponde a quienes integran los grupos de riesgo que deben aplicarse esta fundamental medida de inmunización.

La iniciativa se lleva a cabo en el marco de la Campaña de Invierno 2017 y comenzó el lunes 3 bajo la estrategia de atención integral de las patologías respiratorias y estacionales.

La jefa del Departamento Provincial de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, Mariela Brito, sostuvo: "es importante destacar la tarea en los establecimientos sanitarios, en los vacunatorios de los centros de salud, puestos sanitarios y hospitales, así como de las personas que se han acercado a vacunar, teniendo en cuenta sobre todo el contexto en el que está inmersa la provincia, marcado por el temporal en Comodoro Rivadavia y la situación particular de las localidades que no tienen agua, cuestiones que no han sido un impedimento para avanzar en la aplicación de la vacuna antigripal”.

Asimismo, Brito manifestó: "las tareas priorizadas en el contexto de emergencia en los centros de salud son la entrega de insumos, medicamentos, anticonceptivos y la vacunación”.





GRUPO DE RIESGO

La funcionaria detalló: "la población que debe vacunarse contra la gripe, la componen el personal de salud, al cual instamos a que se vacune tempranamente, las embarazadas y las puérperas hasta los 10 días y los niños entre 6 meses y 2 años”.

"Aparte, está la recomendación de vacunación para los mayores de 65 años y todas las personas que tengan un factor de riesgo asociado”, agregó.

En este sentido, la jefa del Departamento Provincial de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles sostuvo que es importante que los niños de 6 meses a 2 dos años y las embarazadas concurran a los servicios de salud más próximo a su domicilio para aplicarse la vacuna antigripal ya que es una población que debe estar protegida.

Brito explicó: “la Campaña de Invierno 2017 en su totalidad comprende los ejes de vigilancia; de vacunación antigripal y de neumococo; el programa IRAB (Infecciones Respiratorias Agudas Bajas), que abarca a la población infantil menor de 5 años; y el trabajo con la prevención de las intoxicaciones propias de la época del año que se avecina, concretamente la intoxicación por monóxido de carbono”.