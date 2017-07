El Patagónico | Regionales - 13 julio 2017 Más de 200 terrenos saldrán a ofrecimiento público en Km 5

Frente a la demanda habitacional en Comodoro Rivadavia, el secretario municipal de Tierras, Alberto Parada, confirmo que en 60 días se lanzará un ofrecimiento público de 220 lotes con servicios de mensura, agua y luz en barrio Las Orquídeas.

"Hace muchos años que no se ofrece una nueva alternativa en Comodoro y esto nos pone muy contentos porque estamos dando una solución a la gente para que tenga su casa propia", señaló Parada.

En ese marco, el funcionario explicó: "a partir de la transferencia definitiva de 30 hectáreas de la empresa YPF al Ejecutivo local, pudimos reacondicionar un predio sobre la Avenida del Parque en Kilómetro 5 para generar 220 lotes que serán llamados a ofrecimiento público en 60 días".

"Esto es una buena noticia porque hace muchos años que Comodoro no tiene una alternativa diferente para adquirir un terreno. Sabemos que la demanda es alta, pero la idea es seguir con esta meta que nos planteó el intendente, de poder entregarle a los comodorenses, lotes con servicios básicos", subrayó el funcionario.

Parada sostuvo que el ofrecimiento público será para aquellos que tienen un poder adquisitivo suficiente como para invertir en tierras, pero que no lo pueden hacer mediante inmobiliaria. "No obstante, seguimos trabajando con los lotes sociales para vivienda única y, así, llegar con soluciones concretas a las familias comodorenses que sueñan con la casa propia", indicó.

