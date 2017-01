El Patagónico | País/Mundo - 09 enero 2017 Más de 200.000 personas le rindieron tributo al Gauchito Gil en Corrientes La ciudad de Mercedes fue el epicentro donde se le rindió homenaje. Ni la lluvia, ni la congestión en un tramo de entre 15 y 20 kilómetros detuvieron a los fieles de Antonio Gil Núñez, un santo pagano que no es reconocido por la Iglesia Católica, pero que conquistó fieles en toda Argentina.

Unas 200.000 personas pasaron hasta ayer al mediodía por el santuario del Gauchito Gil en la localidad correntina de Mercedes, donde se rindió tributo a su imagen en el aniversario de su muerte, según informaron autoridades de Defensa Civil de la provincia.

"Estimamos que desde el viernes hasta esta noche fueron un total de 250.000 personas las que pasarán por el santuario”, dijo a Télam el jefe de Operaciones de Defensa Civil de la provincia de Corrientes, Orlando Bertoni desde el santuario ubicado en el kilómetro 101 de la Ruta 123, que estuvo parcialmente cortada al tránsito por la afluencia de vehículos y peregrinos hacia la Cruz Gil.

La concentración de devotos produjo colas de vehículos y personas a lo largo de un tramo de entre 15 y 20 kilómetros sobre la ruta 123, que llega hasta el acceso a la ciudad de Mercedes.

Con tiempo inestable, pero ya sin el alerta meteorológico sobre la zona, hasta el mediodía se acumularon 100 milímetros de lluvia caída desde la madrugada, lo que complicó el despliegue de los visitantes al santuario.

“Debido a la lluvia y la cantidad de devotos a los campings de los campos linderos, así como en las banquinas se debieron poner en funcionamiento tractores para que retiren los colectivos y vehículos particulares que se empantanaron”, dijo Bertoni a Télam.

La cantidad de gente reunida en torno a la cruz colorada obligó al estado provincial a articular el despliegue de un dispositivo sanitario y de seguridad en el que participaron 350 personas de la policía de Corrientes, Gendarmería Nacional, Vialidad Nacional y provincial, Defensa Civil y bomberos voluntarios, la Dirección Provincial de Energía, así como del ministerio de Salud Pública.

“Hay en la zona dos camiones sanitarios de mediana complejidad, que junto a médicos, paramédicos, enfermeros y auxiliares de salud trabajan con siete ambulancias”, dijo el jefe de Operaciones de Defensa Civil a Télam. No obstante, hasta la media tarde no se habían registrado hechos de gravedad ni altercados violentos, confirmaron fuentes policiales desde Mercedes.

Para la organización del tránsito en la zona, en tanto, se abrieron dos desvíos en el empalme de las rutas 119 y 123, uno desde la entrada a la ciudad de Mercedes y otro que parte hacia el sur, por la localidad de Perugorría.



UNA CELEBRACION

TRADICIONAL

La festividad en honor al Gauchito Gil se realiza al conmemorarse el aniversario de su muerte y si bien no es una imagen reconocida oficialmente por la Iglesia Católica, en esa zona motiva la participación de la diócesis de Goya que tiene ámbito en esa jurisdicción.

De ese modo ayer en horas de la mañana se celebró una misa oficiada por el obispo Adolfo Canecín, quien promueve desde su diócesis la obra de una capilla sobre la ruta 123 en honor a la Santísima Cruz, con la que los fieles identifican la devoción por el Gaucho Gil en mixtura con la fe católica.

Luego partió la peregrinación a pie y a caballo en la que se trasladó la Cruz de la Catacumbas hasta el santuario. En la ermita central del santuario, sobre la ruta, alrededor de las 8, el sacerdote Julián Zini ofició un responso a la memoria del gaucho milagroso, con el acompañamiento del conjunto de chamamé “Neike Chamigo”.

Por la noche en tanto, la municipalidad realizó en el Centro Cultural de la “La Estación” un evento que tuvo como momento principal la proyección de la película “Antonio Gil Núñez: la leyenda”.

Fuente: