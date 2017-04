Más de 30 mil personas asistieron al show solidario de los Cadillacs por Comodoro

Un escenario montado en los Bosques de Palermo fue el lugar escogido por las ONGs Mundo Invisible y Red Solidaria para llevar a cabo un festival solidario por los damnificados por el temporal de Comodoro Rivadavia.

Los Fabulosos Cadillacs, Visión y Cállate Mark fueron las bandas escogidas para animar esta iniciativa solidaria que buscaba juntar elementos de higiene personal, agua mineral y pañales.

Los últimos dos grupos fueron los encargados de abrir el encuentro que tuvo como broche de oro a la banda liderada por Vicentico y Flavio Cianciarulo.

El show de los Cadillacs comenzó a las 7 y más de 30 mil personas saltaron y bailaron al ritmo de "El aguijón", "Mi novia se cayó en un pozo ciego" y "Demasiada presión". La banda bonaerense decidió tocar solo dos temas de su último trabajo "La salvación de Solo y Juan" ("Averno, el fantasma" y "La tormenta") ya que prefirió ofrecer un setlist que recorriera los clásicos de toda su carrera durante una hora y media.

Al termino de "El genio del Dub", Vicentico manifestó: "es una alegría para nosotros de alguna manera aunque sea pequeña ayudar", mientras Cianciarulo arengaba a los presentes a que continuaran donando elementos de primera necesidad para Comodoro Rivadavia. "Necesitamos pañales y agua mineral", pidió el bajista de los Cadillacs.

La gente disfrutó de los clásicos como “Calaveras y diablitos", "Manuel Santillán, El León", "Mal bicho" y "Matador".

El recital continuó al ritmo de temas como "Basta de llamarme así", "V Centenerio" y "Siguiendo la luna" que permitieron preparar al público para brindar un cierre con "Vasos vacíos", "El satánico Dr. Cadillac" y "Oh Oh, Oh".





SUPERANDO EXPECTATIVAS

El resultado colmó de satisfacción a los organizadores. Las donaciones que llegaron lograron completar la capacidad de cuatro camiones, que se suman a 86 que ya habían completado durante las últimas semanas a través de diferentes organizaciones.

"Estamos tratando de mantener el abrazo a Comodoro Rivadavia. Tuvimos 33 catástrofes como Red en 22 años y probablemente una de las más tremendas, fue esta. Esto es para que no se sientan solos. Llegaron casi 90 camiones con acoplado a Comodoro Rivadavia en estas tres semanas, y de aquí ya salieron cuatro completos. Es una reconstrucción, ahora es la etapa de la vuelta a casa y de reconstruir", sostuvo Juan Carr, director de Red Solidaria.

La convocatoria también contó con el apoyo de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el Club Atlético River Plate y la productora Pop Art Music.

Además, el encuentro fue transmitido vía streaming y más de 125 mil personas siguieron el show en vivo.