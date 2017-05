El Patagónico | Policiales | CICLISTA ATROPELLADO - 14 mayo 2017 Más de 300 personas marcharon para pedir justicia por Eduardo Leguizamón Familiares, amigos y compañeros de trabajo de Eduardo Leguizamón participaron ayer de una misa en la iglesia de Diadema para luego marchar hacia la Ruta 39, hasta el lugar donde ocurrió el accidente en el que perdió la vida el 11 de mayo de 2016. La convocatoria fue acompañada por agrupaciones de ciclistas que partieron desde el Predio Ferial hacia ese barrio para pedir justicia por su compañero. En el lugar del accidente se instaló un cartel que recuerda la fecha en que falleció.

El jueves se cumplió un año de la muerte de Eduardo Leguizamón, el ciclista que fue atropellado a 8 kilómetros de Diadema cuando realizaba la actividad que era su pasión. Sus familiares, amigos y compañeros ayer realizaron una misa para conmemorar su paso a la eternidad. Fue a las 14:30 en la iglesia del barrio.

Mientras se desarrollaba el culto, diversas agrupaciones de ciclistas se reunieron en el Predio Ferial para dirigirse hacia el lugar del accidente como una forma de pedir justicia y evidenciar la inseguridad vial que deben sortear los amantes del ciclismo en esta ciudad.

La misa se extendió durante una hora, y luego familiares, amigos, compañeros y ciclistas marcharon en caravana y en absoluto silencio hacia la Ruta 39. Una vez que llegaron al lugar, donde el 11 de mayo de 2016 Leguizamón perdió la vida, su esposa, Ana Toro, le agradeció a los presentes estar en la misa como también a los ciclistas por realizar esa marcha significativa desde el Predio Ferial.

"Les agradezco de corazón, no solo yo sino todos los amigos y compañeros de Eduardo por esta solidaridad que han tenido con nosotros. Ustedes son como él fue: practicaba este deporte porque le gustaba y pienso que también de alguna u otra manera ustedes se identificaron con él. Ruego a Dios que siempre que salgan a practicar este deporte tan lindo los acompañe y los guíe esa estrella tan linda que se encuentra arriba. Él es ahora una estrella más y lo va a guiar y los va a acompañar siempre”, sostuvo Toro.

Las palabras de la esposa de Leguizamón dieron lugar a un extenso aplauso y al descubrimiento de un cartel que quedará para la posteridad en el sector, recordando lo ocurrido hace un año.

"Vamos a revelar este recordatorio que con mucho cariño hemos logrado construir. Acá está Manuel (Serón, amigo de Leguizamón) presente y todos los vecinos de Eduardo. Hemos querido ponerlo acá no solo como un aviso sino para que él esté presente en todo momento. Fue una persona muy querida y solidaria, y sé que en espíritu va a estar con todos nosotros", dijo Toro.



A LA ESPERA DEL JUICIO

“Eduardo Presente” fue el sentimiento de la jornada que permitió finalizar la ceremonia con un gran aplauso por parte de los presentes. Luego los ciclistas se retiraron del lugar brindándole a Toro todo su apoyo en la búsqueda de justicia por su marido. "Hoy todos somos uno", recordaron los deportistas que continuaron la jornada con un compartir en Ciudadela.

Manuel Serón, su amigo, aseguró que Leguizamón fue una persona muy solidaria que trabajaba para tener un barrio mejor "sin que pasen estas cosas". Asimismo, pidió celeridad en la causa que tiene como imputado a Luis Moreno, director de Pavimentación de Planta Asfáltica del municipio y perito accidentológico.

"Este hombre (por Moreno) le quitó la vida y estamos esperado que se haga justicia. Queremos condena efectiva porque se merece eso. Dejó a una familia destruida y un montón de proyectos sin terminar. Esperamos que la Justicia acelere los procesos que están lentos y poder llegar a terminar con esto", sostuvo Serón.

Recordó que el 4 de abril se realizó la audiencia preliminar de juicio, "y ya ha pasado un mes y no tenemos la designación de jueces ni nada".

Serón también agradeció a todas las personas que participaron de la convocatoria y destacó que la marcha fue un éxito. Sin embargo, lamentó una particularidad que observó en la casa de Luis Moreno en Diadema.

"Nos encontramos con una sorpresa: Luis Moreno tenía custodia policial en su casa. Queremos decirle que se quede tranquilo que todos los que marchamos hoy no somos de la misma madera que él. Queremos decirle que la Justicia se va a encargar de poner las cosas en su lugar. Nosotros no somos igual que él”, afirmó.



