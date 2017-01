Más de 300 personas pasaron en Rada Tilly por el programa "IPV a tu alcance"

El delegado para la zona sur del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), Daniel Carrizo, destacó la realización ayer en Rada Tilly de un nuevo encuentro del programa " IPV a tu alcance ", por medio del cual los vecinos pueden interiorizarse sobre los planes habitacionales con los que cuenta la institución, las formas de inscribirse y los lotes disponibles, entre otros temas.Con la presencia del concejal Diego Acosta, el encuentro se realizó en las instalaciones de la Escuela 217, donde Carrizo subrayó que "el contacto con la gente nos permite elaborar diagnósticos" y fundamentalmente sobre lo concretado este lunes expresó que "sirvió para determinar que no disponemos de un padrón al día para cuantificar las necesidades reales de esta ciudad"."Pasaron más de 300 personas muy interesadas" dijo el funcionario, sosteniendo que "hay una elevada demanda de viviendas en Rada Tilly y es un aspecto en el que vamos a trabajar fuertemente con el concejal Diego Acosta, para que el intendente (Luis Juncos), escuche a la gente en este tema prioritario".SIN PADRONEl delegado del IPV afirmó que al no disponer de un padrón actualizado se dificulta la tarea para determinar el número preciso de viviendas sociales que necesita la ciudad, pero dejó en claro que "vamos a seguir trabajando muy cerca de la gente, invitándolos a que se inscriban rápidamente y así poder definir lo más ajustado posible el número de viviendas que Rada Tilly necesita".Asimismo, manifestó que desde el municipio de Rada Tilly deberán tomar nota de esta demanda, "para ir pensando en destinar los lotes necesarios para que el IPV pueda construir las soluciones habitacionales que los vecinos requieren".Por su parte, quien ofició de anfitrión y promovió junto a Carrizo la puesta en marcha de esta jornada en Rada Tilly, el concejal Diego Acosta, realzó las acciones cursadas por medio del programa "IPV a tu alcance" y destacó que "son iniciativas novedosas, que sirven para escuchar y siempre de cara a la gente"."El intendente va a tener la empatía necesaria para poder entender y escuchar este reclamo, ya que es algo que los radatilenses vienen pidiendo" observó el edil por Chubut Somos Todos y agregó que "se han entregado 139 lotes, que se concursaron para vecinos de la localidad y justamente lo que buscamos es dar una mano a una problemática que existe, y no se puede ocultar".En cuanto a la forma de abordar esta cuestión, Acosta sentenció que "el día que a un funcionario público no le duela y no sienta como propias las necesidades de la gente, tiene que correrse de su función".Apuntó que "uno está acostumbrado a la forma de hacer política que tiene el gobernador Mario Das Neves, que es una persona que transita a diario cada una de las localidades que componen la provincia. Entonces uno como actor político de un espacio partidario, tiene que replicar estas acciones, y esto es lo que se está llevando a cabo desde el IPV, promoviendo acciones directas en beneficio de la ciudadanía".