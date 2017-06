El Patagónico | Regionales - 21 junio 2017 Más de 60.000 personas ya se vacunaron contra la gripe en Chubut A casi tres meses del inicio de la Campaña de Invierno 2017, en Chubut más de 60.000 personas, comprendidas dentro de los grupos de riesgo, ya se vacunaron contra la gripe.

Así lo informó el Ministerio de Salud, a partir de los datos del informe de avance semanal que elaboara el Departamento de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, dependiente de la Dirección Provincial de Patologías Prevalentes y Epidemiología.

La cifra es alta teniendo en cuenta que aún quedan casi tres semanas para el inicio de las vacaciones de invierno. No obstante, desde la cartera sanitaria provincial se volvió a pedir a las personas comprendidas dentro de los grupos de riesgo que todavía no se vacunaron, que se apliquen esta fundamental medida de inmunización previo al lunes 10 de julio.

Al respecto, la jefa del Departamento Provincial de Control de Enfermedades Inmunoprevenibles, Mariela Brito, señaló que “la conducta que tenemos que trabajar ahora es la que venimos trabajando desde que se inició la Campaña de Invierno, a principios del mes de abril: vacunación preventiva en grupos de riesgo”.

Los grupos priorizados que deben aplicarse la vacuna antigripal son: todo el personal de salud; todos los niños de 6 a 24 meses; todas las embarazadas (en cualquier trimestre de la gestación); todas las mujeres puérperas hasta el egreso de la maternidad (si no se vacunaron durante el embarazo); todas las personas mayores de 65 años; y todas las personas entre 2 y 64 años que posean enfermedades crónicas o algún factor de riesgo para Influenza, que deberán concurrir con indicación médica.

A su vez, Brito explicó: “el objetivo de la vacunación antigripal no es evitar que el virus influenza circule en nuestra comunidad; el objetivo propuesto es prevenir las complicaciones, las secuelas y las muertes por este virus en los que necesitamos proteger más, es decir los grupos destinatarios mencionados para los cuales desde Salud Publica se garantiza el insumo”.

Por eso insistió: "necesitamos convocarlos a que se vacunen oportunamente".

