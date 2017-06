El Patagónico | Regionales | DATOS DEL INDEC - 16 junio 2017 Más de 70 mil pobres y 8.500 indigentes El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) también elaboró el informe técnico Condiciones de Vida, Incidencia de la pobreza y la indigencia en 31 conglomerados urbanos, arrojando duros datos sobre la realidad del país: en Argentina hay más de 8 millones de pobres y cerca de 2 millones de indigentes.

De todas las regiones del país analizadas, la Patagonia es la menos vulnerable, según los últimos datos del segundo semestre de 2016. Sin embargo, contabiliza un total de 236.768 pobres y 33.013 indigentes. Chubut registra 72.333 pobres y hay más en el conglomerado Rawson–Trelew que en la zona Comodoro Rivadavia–Rada Tilly.

Sin embargo, en indigencia la Cuenca del Golfo San Jorge sí supera al Valle con 5.011 personas que viven en esta situación contra 3.454, registrando 1.433 hogares en esta condición contra 844.

"La Línea de Indigencia (LI) procura establecer si los hogares cuentan con ingresos suficientes como para cubrir una canasta de alimentos capaz de satisfacer un umbral mínimo de necesidades energéticas y proteicas. De esta manera los hogares que no superan ese umbral o línea son considerados indigentes", se indica.

Mientras tanto, "la medición de la pobreza consiste en establecer, a partir de los ingresos de los hogares, si estos tienen capacidad de satisfacer "por medio de la compra de bienes y servicios" un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas esenciales".

"Para calcular la línea de pobreza es necesario contar con el valor de la CBA y ampliarlo con la inclusión de bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, educación, salud, etc.) con el fin de obtener el valor de la Canasta Básica Total (CBT)", aclara el organismo nacional.

Fuente: