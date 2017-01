El Patagónico | Deportes - 27 enero 2017 Más de 730.000 pesos para reparar pisos flotantes de Brown y Germinal Además del aporte para los gimnasios de la entidad de Puerto Madryn y del club de Rawson, se confirmó que hoy estará depositado el monto necesario para la culminación del césped sintético de Defensores de la Ribera.

El gobernador de Chubut, Mario Das Neves, firmó ayer aportes no reintegrables por más de 730.000 pesos para la reparación de los pisos flotantes de los gimnasios de los clubes Germinal de Rawson y Guillermo Brown de Puerto Madryn. Para la entidad capitalina, el Gobierno destinó 382.500 de pesos, mientras que en el caso del club portuario el aporte fue de 348.000 pesos.

Asimismo, durante el acto celebrado en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno, Das Neves preguntó si estaba presente el dirigente del club Defensores de la Ribera de Rawson, Carlos Proboste, y le anunció que "mañana (por hoy) va a estar acreditado el importe para terminar el césped de la cancha".

Cabe recordar que el gobernador se había comprometido tiempo atrás con esta entidad deportiva a culminar esta obra que había dejado inconclusa la gestión anterior de gobierno.

Durante el acto, Das Neves estuvo acompañado por el intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre; los ministros de Economía, Pablo Oca, y de la Familia, Leticia Huichaqueo, además del presidente de Chubut Deportes, Walter Ñonquepán; secretarios, subsecretarios del gabinete provincial, diputados y los dirigentes de los clubes beneficiados.



CONTENCION

El presidente de Chubut Deportes, Walter Ñonquepán, destacó que "cuando uno firma este tipo de convenios, yo particularmente siento dos cosas, por un lado una tranquilidad porque se suple una necesidad en las instituciones de la provincia del Chubut" porque "generalmente el club se dedica al día a día a contener a muchos chicos y no puede dar el salto de calidad en todo lo que es el mantenimiento de la entidad. Por eso estamos tratando de colaborar y estar presentes, porque el club no puede afrontar este tipo de gastos".

En el caso de Brown, "más allá de la excelencia que tiene hoy en el fútbol que todos estamos orgullosos de lo que están viviendo, el básquet tiene una historia muy importante en la provincia, es uno de los pioneros y es una institución donde nosotros construimos ese piso porque estaban los Juegos de la Araucanía y fue una necesidad de la institución y desde esa época no ha tenido mantenimiento hasta ahora".

Por otro lado, "Germinal, que es el club donde crecí, también desde hace muchísimos años que no se hace un mantenimiento a un piso que es fundamental para la práctica del básquet tener estos pisos suspendidos en madera, para poder jugar a un nivel de mediano y alto rendimiento. Estos pisos cuidan las articulaciones de nuestros chicos, por eso son muy importantes y hay que mantenerlos".



EJES DE GESTION

El intendente de Puerto Madryn, Ricardo Sastre, expresó su agradecimiento al "gobernador por los aportes para las instituciones deportivas", porque destacó que "nosotros tomamos a la actividad deportiva como uno de los ejes de gestión, porque entendemos que no sólo es formar personas de bien y deportistas, sino también combatir flagelos".

Por eso, dijo Sastre que "hay que seguir generando este tipo de obras y acciones que no sólo aportan al deporte, sino que también son generadoras de puestos de trabajo, y eso es muy relevante".



GIMNASIOS REMODELADOS

El presidente de Guillermo Brown, Néstor Lorenzetti, puso el énfasis en "agradecer al Gobierno de la provincia por este aporte que nos hacía demasiada falta, porque con las inundaciones se había deteriorado mucho el piso flotante de las instalaciones del club y con esto creo que vamos a solucionar definitivamente el problema, y trataremos de no pedir más para estas cuestiones".

En tanto, el presidente del Germinal, Jorge Durán, agradeció "este aporte porque realmente es muy importante para la institución porque estaba necesitando una reparación nuestro piso y para que sigamos conteniendo chicos durante todo el año en muy buenas condiciones, porque se está trabajando muy bien a través de una subcomisión de básquet y hay mucho potencial en esta disciplina, lo que garantiza que a va ser muy bienvenida y va a estar súper cuidado por el club".

Fuente: