El Patagónico | Deportes - 08 julio 2017 Más acción por el Apertura en la Asociación Promocional

La Asociación Promocional de fútbol de salón de Comodoro Rivadavia disputará esta tarde en el complejo Huergo –cancha de cemento-, una nueva fecha del torneo Apertura 2017.

En esta ocasión, se jugará de manera completa la undécima fecha de la categoría Juvenil, dando inicio la acción a las 17 con el partido entre Gimnasio Laprida y Casino Club.

La programación se extenderá hasta pasadas las 22 horas, mientras que mañana, la actividad se llevará a cabo desde las 10 en el gimnasio municipal 2 "Valentín Gonzalo" del barrio Pueyrredón.



PROGRAMA



Hoy en el complejo Huergo (cancha de cemento)

11ª fecha, Juvenil

17:00 Gimnasio Laprida vs Casino Club.

17:50 La Cigarra vs Arsenal.

18:40 Flamengo vs UOCRA.

19:30 Juan XXIII vs San Lorenzo.

20:20 Cepatacal vs Olimpo.

21:10 El Lobito vs Los Ases.



Mañana en el gimnasio municipal 2

10:00 Juanes Motos vs Apaches Futsal; Menor, 12ª fecha.

10:40 La Cigarra vs Lalas; Menor, 12ª fecha.

11:20 Sport Boys vs Apaches Futsal; Menor, 13ª fecha.

12:00 Olimpo vs Los Ases; Infantil, semifinal revancha.

12:50 Dragones vs Racing Comodoro; Infantil, semifinal revancha.

13:40 Apaches Futsal vs Flamengo; Cadete, 8ª fecha.

14:30 La Cigarra vs Casino Club; Juvenil, 12ª fecha.

15:20 La Super vs Los Ases; Juvenil, 12ª fecha.

16:10 Juan XXIII vs UOCRA; Juvenil, 12ª fecha.

17:00 Flamengo vs Arsenal; Juvenil, 12ª fecha.

17:50 Cepatacal vs San Lorenzo Futsal; Juvenil, 12ª fecha.

18:40 El Lobito vs Olimpo; Juvenil, 12ª fecha.



