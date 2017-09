Más de mil comodorenses marcharon por la aparición con vida de Maldonado

Ayer se cumplió un mes del operativo que desplegó Gendarmería Nacional en una comunidad mapuche de Cushamen y en el que desapareció Santiago Maldonado. Desde entonces, los reclamos por aparición con vida del joven artesano se fueron multiplicando con el paso de los días señalando como principal responsable a la fuerza nacional y a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

Pese a las pruebas presentadas por parte de la familia Maldonado, la causa no avanza con el mismo ritmo que se incrementan las operaciones mediáticas en Buenos Aires para posicionar a Santiago como un terrorista. Es por eso que organizaciones de Derechos Humanos convocaron a una nueva marcha nacional para pedir por su vida.

En esta ciudad, la convocatoria fue por partida doble. La primera de ellas se realizó en las calles de Kilómetro 3 y fue impulsada por la comunidad universitaria. Mientras que la segunda comenzó a las 17:30 en la plaza de la Escuela 83 para luego marchar por el Centro de esta ciudad.

La concentración contó con la participación de diferentes organizaciones de Derechos Humanos, sociales y políticas. También se sumaron diferentes artistas como Marcelo Falcón quien interpretó cuatro canciones para repudiar los actos de represión que se instauraron en los últimos dos años en el país. "Yo estoy aquí por la vida. Yo estoy aquí para pedir por Santiago Maldonado", aseguró el artista comodorense.

Las canciones de Falcón dieron paso a las palabras de las diferentes agrupaciones que se adueñaron del espacio público. Las críticas al Gobierno nacional y los pedidos de renuncia a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la Nación, fueron los principales reclamos de los oradores.

También se pidió que el Ejecutivo provincial realice acciones urgentes para que se esclarezca el caso del joven oriundo de 25 de Mayo ya que el procedimiento de Gendarmería se realizó en territorio chubutense.

Además, los oradores coincidieron en que en la manifestación no debían primar las banderas políticas sino un pedido unánime por Santiago. "Acá todos somos hermanos. Basta de castigar al que piensa distinto. Hay que tener memoria y tenemos que ser libres", aseguraron.





"YO ESTOY ACA

POR SANTIAGO"

Uno de los testimonios más emocionantes fue el que brindó María Millacura, madre de Iván Torres, desaparecido el 3 de octubre de 2003 en un operativo policial que llevó a cabo la Seccional Primera. Agradeció a la comunidad presente por marchar en un caso de desaparición.

"Yo no estoy acá por mi hijo, estoy acá por Santiago", dijo.

La madre de Torres no escatimó críticas hacia el gobierno de Mauricio Macri y pidió que el pueblo tenga memoria de las medidas que se tomaron en los últimos dos años. "Este gobierno es genocida. Le pedimos a Macri que renuncie porque no se merece estar en el poder. No es digno de estar en ese lugar", consideró.

Millacura también sostuvo que carga con la agonía de no conocer el paradero de su hijo desde hace 13 años y que no pierde las esperanzas de que un día abran las puertas de su casa y pueda abrazarlo. "Lo mismo puede pasar con la familia de Santiago. Esto no puede continuar así, por eso tenemos que marchar y tenemos que salir. No nos podemos quedar en casa", aseveró.

Las palabras de la madre de Torres conmovieron a los presentes quienes se dispusieron marchar por las calles céntricas.

El recorrido comenzó en la calle San Martín donde se podía divisar que más de mil personas fueron parte de la marcha superando ampliamente la primera movilización se realizó el 11 de agosto y que contó con 300 personas.

Los manifestantes continuaron hasta Güemes para continuar por Rivadavia donde se realizó una parada simbólica en la Seccional Primera y se recordó a Iván Torres.

Las canciones se fueron multiplicando hasta volver nuevamente al espacio público donde se dispersaron, pero dejando en claro que Comodoro también pide por la aparición con vida de Santiago Maldonado porque "vivo se lo llevaron y vivo lo queremos".