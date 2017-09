El Patagónico | Regionales | DESAPARICION DE SANTIAGO - 16 septiembre 2017 "Más que la fiscal parece abogada de Gendarmería" La abogada Verónica Heredia retomó sus críticas a la fiscal Silvina Ávila, ahora por no insistir sobre las contradicciones de los gendarmes que van declarando ante el juzgado que conduce Guido Otranto.

De este modo, se profundiza el distanciamiento entre la familia de Santiago Maldonado (hoy se cumplen 46 días de su desaparición) y los responsables de las investigaciones judiciales.

Heredia, abogada de la familia Maldonado, coincidió en considerar que los testimonios de esta semana de los gendarmes (entre ellos dos cocineros que no estuvieron el 1 de agosto cuando se produjo la represión en el lof Cushamen) "no hicieron aportes sustanciales", y que no mencionaron el piedrazo que -según trascendidos- el gendarme Neri Robledo asestó a uno de los manifestantes que huían de la incursión de Gendarmería, cruzando el río Chubut.

Heredia cargó contra Ávila por el "cuidado especial con el que protegen" a los gendarmes en las declaraciones testimoniales.

"Más que la fiscal parece abogada de Gendarmería", afirmó en referencia a Ávila, destacando que en las declaraciones los gendarmes recaen en "graves contradicciones", sobre "quién daba las órdenes, cuántos eran y dónde estaban"; y dijo que "Otranto muestra un cuidado exagerado en una declaración testimonial".

"Ninguno de los cuatro gendarmes que declararon el miércoles dijo conocer que un manifestante haya sido herido por un piedrazo. También manifestaron contradicciones cuando se les preguntó si estaban cerca del río o no", agregó la abogada de la querella.



QUIEN ES LA FISCAL

Silvina Alejandra Ávila, la fiscal federal subrogante que accedió a recaratular la causa de Santiago Maldonado como "desaparición forzada", construyó su carrera profesional en Comodoro Rivadavia entre la docencia universitaria y la administración pública, antes de dar su salto al Poder Judicial.

Fue docente en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB); secretaria de Medio Ambiente de la municipalidad local y se desempeñó como secretaria del fiscal federal Norberto Bellver, suegro del exintendente Néstor Di Pierro, actual director de YPF en representación del gobierno de Mario Das Neves.

En su carrera cultivó un bajo perfil que levantó recién entre 2003 y 2007, cuando se desempeñó al frente del área de Ambiente durante la gestión del ex intendente Raúl Simoncini. Residente en Kilómetro 5, Ávila estudió en Buenos Aires y, tras su regreso, se desempeñó como docente en Ciencias Económicas.

Tras ser secretaria del fiscal Bellver, en 2014 se trasladó a subrogar ese cargo en Esquel. La primera en el orden de mérito fue María Virginia Miguel Carmona, que nunca asumió. La vacante fue entonces para Ávila.

