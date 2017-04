Más de un centenar de habitantes del Pueyrredón se reunieron para exigir que se intensifique la limpieza

Los vecinos del barrio Pueyrredón que viven sobre las avenidas Chile, Kennedy, Roca y Polonia continúan sacando barro de sus casas o tratando que los residuos cloacales no vuelvan a ingresar a sus viviendas.Sin embargo, los habitantes del sector coinciden en que los trabajos que realiza el municipio no son suficientes ya que todavía hay sectores donde es “imposible acceder a pie” y donde “todavía no hay electricidad”.En consecuencia, los vecinos decidieron reunirse ayer, a las 16, en el playón que se encuentra en Constituyentes y Callao para conocer la situación de cada uno de los residentes.El encuentro comenzó con el reparto de elementos de limpieza que lograron recolectar los damnificados para repartirlos a las familias que más lo necesitaban. "Las donaciones nunca llegaron acá”, coincidieron en el playón.La convocatoria contó con la participación de más de 100 personas donde cada uno de los presentes dispuso de unos minutos para contar sobre su situación y qué proponía pedirle al municipio para que contribuya con la limpieza del barrio.“Acá tienen que mandar máquinas. Hay barro hasta las ventanas y no se puede caminar de lo resbaloso que está en algunas partes. Son todas promesas que lanzan a los micrófonos y después cuando tienen que aparecer, se borran. Basta de trabajos aislados. Acá tienen que enviar algunas de las 300 máquinas que dicen tener”, sostuvo Verónica Cruz, una de las presentes en la convocatoria.Los vecinos esperaban que asistieran funcionarios municipales y representantes de la Sociedad Cooperativa Popular Limitada para que brinden explicaciones sobre las acciones que están llevando a cabo en el sector."No puede ser que limpien con barbijos y a nosotros ni siquiera nos den una botella de lavandina", reclamaron. "No puede ser que la cooperativa cobre una boleta de luz cuando hace dos semanas que no tenemos luz", sostuvieron los habitantes del sector.PLAZO DE 48 HORAS PARA BRINDAR UNA RESPUESTALa reunión se extendió durante una hora y tres personas eran encargadas de anotar todos los reclamos de los damnificados para elevarlos al municipio. Uno de los más recurrentes fue la falta de máquinas viales como también la limpieza inmediata de bocas de tormenta, subsidios para los vecinos y comerciantes que sufrieron la inundación de sus propiedades.Otro de los puntos que exigen los damnificados es la exención de pago para servicios básicos, la reparación de las calles e invertir en obra de infraestructura con el objetivo de evitar futuras inundaciones.Una vez conformado un documento con todos los reclamos de los vecinos se pidió la firma de los presentes y se llevó a cabo un relevamiento de la condición de todas las personas afectadas por el temporal para que los funcionarios municipales tengan conocimiento de cada situación en particular.En este sentido, Verónica Cruz explicó a los presentes que el viernes se entregó un primer documento con algunos de los reclamos existentes y que mañana se volverá a entregar este nuevo escrito. “Le vamos a dar un plazo de 48 horas para que contesten de forma escrita a todos nuestros reclamos. Queremos un compromiso fuerte con todos nosotros y si se niegan a escucharlos, entonces buscaremos otra forma para que nos escuchen”, sostuvo Cruz.PEDIDOS A LA COOPERATIVALos damnificados también elaboraron un documento para entregar al presidente de la SCPL, Gabriel Tcharian, solicitando que se presente en el barrio para brindar respuestas por el ingreso de residuos cloacales en las viviendas del sector. “Así como vamos a entregar un documento en la Municipalidad, vamos a entregar otro en la Cooperativa porque no puede ser que nos hagan poner una válvula de retención y que la presión la rompa cada dos por tres”, criticó una vecina.“Que pongan válvulas de contención que aguante la presión sino vamos a seguir con el mismo problema siempre. Si no es el barro, son las cloacas y seguimos sin luz. Ellos también podrían estar acá para darnos información sobre que van a hacer con nosotros”, agregó.Cruz manifestó que mañana se llevará a cabo una nueva reunión para explicarles a los vecinos sobre las novedades que podrían llegar a tener desde el municipio y la SCPL, y evaluar los próximos pasos a seguir.