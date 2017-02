Masacre de Hurlingham: detuvieron al asesino en un micro en Córdoba

Diego Loscalzo, el sindicado autor de la masacre de Hurlingham, fue detenido ayer en la ciudad cordobesa de Río Segundo luego de que los investigadores siguieron sus movimientos a través de la intervención de su teléfono celular y determinaron que había abordado un micro hacia esa provincia, informaron fuentes policiales y judiciales.Los voceros dijeron que los detectives de la Policía bonaerense que intervinieron el celular del acusado, establecieron que mientras estuvo prófugo cambió de chip, por lo que se produjo una "ventana horaria" en la que le perdieron el rastro, aunque poco después lo volvieron a localizar en la terminal de micros del barrio porteño de Retiro y en la empresa Urquiza.Ante esta situación, los pesquisas se comunicaron durante la madrugada con la División Homicidios de la Policía de Córdoba y le comunicaron que Loscalzo estaba a bordo de un ómnibus de esa empresa que se dirigía hacia allá."Ahí se montó un operativo policial importante con efectivos de la provincia, la Caminera y la Federal para ver dónde se iba a interceptar el colectivo y proceder a la detención", explicó esta tarde a la prensa la fiscal de Río Segundo, Patricia Baulies."Se logró comunicarse con el chofer del micro y le hicieron saber la situación hasta que finalmente se decidió que frenara en Río Segundo para que subiera la Policía", indicó la fiscal y agregó: "subió un policía de civil y fue directo al asiento de él y lo hizo bajar. Ahí se lo palpó de armas, no tenía armas, y después se requisó el lugar en busca del arma homicida, la cual no se encontró".Según Baulies, "ya en sede policial se hizo una requisa más exhaustiva de todos los pasajeros para ver que no hubiera ningún cómplice y de todo el equipaje"."Fue un trabajo policial impecable. No hubo ningún problema, ni un forcejeo, nada (...) El (por el acusado) lo único que intentó fue deshacerse de la documentación. Fue a tirar los documentos al baño pero después los rescató la Policía", señaló."NERVIOSO TODO EL VIAJE"Baulies indicó que "otros pasajeros comentaron que el hombre iba tapándose la cabeza con una campera y que fue nervioso todo el viaje".Consultada sobre lo que dijo al momento de su captura, la fiscal indicó: "me consta que él estaba pidiendo no volver a Buenos Aires, que lo juzguemos en Córdoba porque la mujer de él era policía bonaerense y tenía miedo a represalias. Pedía que la causa quedará aquí, pero eso no va a ocurrir."Por último, Baulies explicó que luego de notificarle formalmente sobre las causas de su detención, Loscalzo quedará alojado en el penal de máxima seguridad de Bouwer y estimó que hoy será trasladado a Buenos Aires por una comisión policial de allí que lo vaya a buscar.Por su parte, el director de la Policía Caminera de Córdoba, comisario Adrián Delgado, informó a Télam que la detención se concretó a las 12:45, sobre la autopista de ingreso desde Buenos Aires, a partir de que ya contaban con el número de interno del micro -el 3907- y el del asiento que ocupaba el sospechoso -el 13-, los cuales habían sido aportados por la empresa Urquiza."Este sujeto fue reconocido rápidamente por personal de caminera por las fotografías e inmediatamente se procedió a la aprehensión sin darle posibilidad a ningún tipo de acción", dijo el comisario."Fue bastante sorpresivo para él. No le dimos tiempo a nada", afirmó Delgado y agregó que en ese momento Loscalzo les dijo que "se estaban equivocando", que "no era la persona buscada", aunque aclaró que "las fotografías son claras".Según Delgado, el sospechoso no llevaba arma ni equipaje y que sólo tenía "una billetera con poco dinero encima" y que los choferes comentaron que "había sacado un pasaje de último momento".