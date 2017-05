El Patagónico | Deportes - 29 mayo 2017 Mascherano se pierde el inicio de la era Sampaoli

El defensor argentino Javier Mascherano no podrá acudir a la gira del seleccionado por Australia y Singapur, que marcará el inicio de la era técnica de Jorge Sampaoli, tras confirmar ayer su club, Barcelona, que deberá rehabilitarse de una lesión durante las próximas seis semanas.

El subcapitán del conjunto "albiceleste" sufrió "una lesión capsular posteroexterna en la rodilla derecha", indicó la entidad catalana mediante un comunicado posterior a los estudios que le realizaron en la Clínica Creu Blanca.

Mascherano se lastimó al comenzar la final de la Copa del Rey, que Barcelona le ganó el sábado a Alavés por 3-1 en el estadio Vicente Calderón de Madrid. El ex River Plate salió a los once minutos de juego con esa dolencia y también con un corte en su cabeza producto de un choque involuntario con un rival.

Sampaoli lo había incluido en la lista de convocados para los amistosos ante Brasil, el 9 de junio en Melbourne, y Singapur, cuatro días más tarde en esa ciudad-Estado de Asía.

El jugador de Barcelona, considerado como defensor por el nuevo DT del seleccionado argentino, volverá a jugar recién en la próxima temporada que se iniciará durante el segundo semestre del año.





