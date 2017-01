El Patagónico | País/Mundo - 17 enero 2017 Masiva movilización pidiendo por la liberación de Milagro Sala Al cumplirse un año de la detención de la dirigente de la agrupación Tupac Amaru el "Comité por la Libertad" que reclama su liberación, anunció que denunciará al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, acusándolo de comprar testigos. Durante la jornada hubo una masiva movilización en Buenos Aires con la participación de diferentes organizaciones sociales.

Al cumplirse ayer un año de la detención de la dirigente de la agrupación Tupac Amaru, Milagro Sala, el "Comité por la Libertad" que reclama su liberación, anunció que denunciará al gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, al acusarlo de comprar testigos, y también a su abogado y funcionarios judiciales, a los que se acusa de incurrir en delitos como tráfico de influencias, a raíz de varios correos electrónicos dirigidos a funcionarios judiciales.

En un mensaje que leyó Estela Díaz (integrante del Comité por la Libertad de Milagro Sala y secretaria de Igualdad de Género de la CTA), se anunció que "el 3 de febrero" denunciarán en los fueros penal y civil al gobernador Morales, a los testigos René Arellano y Cristina Chauque, y a Luciano Rivas, abogado del gobernador jujeño.

Según planteó Díaz en la conferencia de prensa que se desarrolló en la sede porteña de la Tupac Amaru, Morales compró al testigo Arellano para que declare contra Sala en la causa por el escrache contra el gobernador, proceso que culminó con la condena a tres años de prisión en suspenso para la dirigente.

"Es un escándalo jurídico que un gobernador haya comprado a un testigo para que mintiera. Morales le pagó (a Arellano) con contratos y transferencias a sus cooperativas fantasma", denunció Díaz, quien también prometió presentaciones contra "la presidenta del Supremo Tribunal de Justicia (Clara Falcone) y Mariano Miranda (fiscal de Estado de Jujuy), que construyen las causas".



OTRAS DENUNCIAS EN

DEFENSA DE LA DIRIGENTE

En la conferencia de prensa estuvieron presentes e hicieron uso de la palabra el ex ministro de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni; el periodista y titular del Cels, Horacio Verbitsky; el gobernador de San Luis, Alberto Rodríguez Saá, y "Taty" Almeida (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora), entre otros.

La presentación judicial contra Morales por la presunta compra de voluntades de testigos no será la única que deberá afrontar el gobernador, según adelantaron en la conferencia de prensa en una sede de la Tupac Amaru abarrotada de gente, que también se concentraba en las veredas de las calles San José y México.

Otra de las presentaciones anunciadas tiene como origen un artículo periodístico publicado el domingo por Verbitsky en Página/12, en el que reveló una serie de correos electrónicos enviados por Federico Wagner (abogado que representó a Morales en la querella en la que Sala fue condenada a tres años de prisión en suspenso) a Clara Falcone y Miranda, en los que se menciona además a Leandro Despouy (embajador extraordinario plenipotenciario y representante especial para los derechos humanos, y testigo en la causa contra Sala) y se habla de "poner a los comisionados (de la CIDH) en contacto con las personas que dicen haber sido amenazadas por la líder de la organización barrial Tupac Amaru".

Elizabeth Gómez Alcorta, una de las abogadas de Sala, adelantó que realizará "una denuncia penal contra los cuatro firmantes de los mails por asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario y tráfico de influencias". Además, promoverá pedidos de renuncia para Despouy, Miranda y Falcone, para la que también reclamará el juicio político. "La presidenta del Supremo Tribunal planea estafar a la CIDH", advirtió la letrada, quien anunció que la presentación judicial podría hacerse "la semana que viene".

Quien también anunció futuras presentaciones, esta vez ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT), fue Hugo Yasky. "Nos presentaremos para que la OIT conmine al gobierno argentino a cumplir con la libertad de Milagro Sala", aseguró. El secretario general de la CTA de los Trabajadores también adelantó que reclamarán ante la OIT "por la violación del Convenio 169 por parte del Gobierno", por la represión a mapuches en Esquel.



UNA GRAN MOVILIZACION

En el encuentro se leyó una carta de Sala, enviada desde el penal de Alto Comedero, en la que la dirigente detenida embistió contra el gobierno de Mauricio Macri. "Reprimieron a científicos, manteros, mapuches. No se salva nadie, ni se va a salvar si no los derrotamos con la militancia y en las urnas", escribió.

"Nos prometieron la revolución de la alegría y nos trajeron tristeza, despidos y pobreza", agregó Sala en la misiva.

Tras la conferencia de prensa, el reclamo del comité se trasladó a las calles y a la Plaza Monserrat, cercana a la sede de la Tupac Amaru. Allí se congregaron los asistentes, con fotos de Sala y cánticos contra Morales y Mauricio Macri.

El pedido de libertad para Sala también tuvo réplicas en las calles, con cortes de tránsito y una gran movilización que se provocó el corte del tránsito en el Puente Pueyrredón. La MTD Aníbal Verón y Quebracho, además de referentes sindicales y de organismos defensores de los derechos humanos participaron de la actividad, custodiada por personal policial.

También hubo manifestaciones en La Plata, Lomas de Zamora, La Matanza, Moreno, Mar del Plata, Chubut, Corrientes, Chaco, Misiones y Bariloche, entre otros puntos del país.

Fuente: