El Patagónico | País/Mundo - 16 mayo 2017 Masivas protestas opositoras llenaron otra vez las calles de Venezuela

Varias zonas de Caracas amanecieron bloqueadas y en otras, como la principal autopista Francisco Fajardo, opositores al gobierno de Nicolás Maduro se concentraron en el denominado "plantón nacional" para exigir elecciones generales y rechazar la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente.

El dirigente Henrique Capriles informó que la nueva jornada de protesta durará 12 horas "o hasta que el cuerpo aguante", y exhortó a los ciudadanos a prepararse para más días de movilizaciones. "Pasaremos muchas horas allí demostrando que nuestro espíritu es inagotable", dijo tras aclarar que la protesta no busca perjudicar a los vecinos al bloquear el tránsito.

La opositora Mesa de la Unidad Democrática convocó a los venezolanos a movilizarse desde 14 puntos de esta ciudad para participar en la actividad que además de desarrollarse en este corredor vial también se realizará en la avenida Victoria al oeste de Caracas y en las principales ciudades del país.

A su vez, Freddy Guevara, primer vicepresidente del Parlamento, destacó que tras 45 días de protestas "de nuevo la gente sale a las calles en esta lucha de resistencia pacífica por el cambio político de Venezuela".

Destacó que el objetivo de la jornada es demostrarle al gobierno que "las protestas no son sólo en el acomodado barrio caraqueño de Altamira sino en toda Venezuela". "Tenemos la capacidad de paralizar al país, es decir que no van a poder mantener la normalidad", agregó.

Además apuntó que buscan generar una especie de "ingobernabilidad" para quienes sostienen al gobierno "dejen la fantasía de pensar que hay manera de que el país se cale esta situación", refirió. "Mientras haya dictadura no habrá tranquilidad", sentenció.

Desde entonces, la oposición exige elecciones generales, libertad para todos los llamados presos políticos, respeto a las funciones del Parlamento y apertura de un canal humanitario. Ahora, tras la convocatoria a la Constituyente calificada por los detractores de Maduro de "fraude" y "golpe continuado", la oposición venezolana ha dicho que mantendrá la lucha para rechazar la iniciativa presidencial que aseguran busca evadir las elecciones y perpetuar en el poder al heredero político del fallecido ex presidente Hugo Chávez (1999-2013).

Las protestas antigubernamentales que sacudieron a Caracas y otras ciudades venezolanas, han derivado en actos vandálicos y dejaron 43 muertos, cientos de heridos y detenidos.

