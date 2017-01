El Patagónico | País/Mundo - 31 enero 2017 Masivo repudio a Gómez Centurión por sus dichos sobre la dictadura Los cuestionamientos a Gómez Centurión surgieron de todos los sectores de Derechos Humanos. Según Hebe de Bonafini, titular de las Madres de Plaza de Mayo, no se trata sólo de las declaraciones de un funcionario sino de "la visión del Gobierno".

Luego de que el director de la Aduana Juan José Gómez Centurión afirmara que la última dictadura "no fue un plan sistemático para desaparecer personas, ni un genocidio" y cuestionara la cifra de víctimas, todo el arco político salió a criticar con dureza las declaraciones del funcionario, y muchos pidieron que sea apartado del cargo.

Las críticas contra Gómez Centurión comenzaron con la reacción de diversos referentes de Derechos Humanos, a los que luego se le sumaron dirigentes de la oposición, entre ellos la ex presidente Cristina de Kirchner, y hasta desde el propio oficialismo.

"La reiteración de estas manifestaciones entre funcionarios de un mismo gobierno demuestra que no es Gómez Centurión. Es Macri", señaló la ex mandataria en la red social Twitter en relación a los comentarios del titular de Aduana.

"Gómez Centurión cometió apología del delito. Las condenas judiciales probaron y definieron genocidio y plan sistemático de desaparición", añadió Cristina en otro tuit.

Y concluyó: "Este es el gobierno que hablaba de terminar con el 'curro de los DDHH'. Que tiene entre sus funcionarios a los civiles que se enriquecieron con la dictadura y nunca fueron juzgados. Entre ellos la familia presidencial".

El Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, sostuvo que "Gómez Centurión es cómplice de la dictadura", al tiempo que apuntó contra el gobierno de Mauricio Macri: "Quieren demoler la defensa de los Derechos Humanos, demoler la memoria".

En declaraciones a radio El Mundo, el presidente del movimiento de Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) dijo que "aunque haya un desaparecido, es un crimen de lesa humanidad", en referencia a la última dictadura.

En esa línea se expresó "Taty" Almeida, activista por los Derechos Humanos e integrante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, al considerar que "escuchar a Gómez Centurión es lamentable" y que "el exterminio vino del Estado".

"Es negar la historia, es faltarle el respeto a la historia de nuestros hijos. No aceptan el genocidio que hubo en la Argentina", enfatizó Almeida en diálogo con radio Provincia.

Para Nora Cortiñas, titular de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, "Gómez Centurión fue partícipe del último Golpe de Estado". "Estos políticos han sido partícipes de la última dictadura y ahora quieren banalizar todo", dijo a Radio Con Vos.

Asimismo, destacó: "Tuvimos juicios con jueces que actuaron con la Constitución en la mano. Hemos obtenido logros que nos han puesto a los ojos del mundo".

En tanto, la ex diputada y ex integrante de la Conadep, Graciela Fernández Meijide, dijo a Radio 10 que "la Cámara Federal determinó que había habido un plan sistemático" para desaparecer personas durante la última dictadura, que "luego fue refrendado por la Corte Suprema".

"No sé cómo un funcionario sigue discutiendo la Justicia. Esto ya se juzgó en el Juicio a las Juntas", amplió la ex legisladora. Y recordó que "(Jorge Rafael) Videla dijo que había un plan" para desaparecer personas. "Está en la entrevista que le hace el periodista Ceferino Reato en el libro ´Disposición final´", detalló.



LA VISION DE UN GOBIERNO

Las críticas a Gómez Centurión surgieron de todos los sectores de Derechos Humanos. Según Hebe de Bonafini, titular de las Madres de Plaza de Mayo, no se trata sólo de las declaraciones de un funcionario sino de "la visión del Gobierno".

En declaraciones al programa "El Destape", que se emite por Radio 10, dijo: "Todos piensan igual. Creo que esas personas no deberían estar. De un burro solo espero patadas. El está convencido de que estuvo bien matar, asesinar y violar", concluyó.

El fiscal del Juicio a las Juntas, Ricardo Gil Lavedra sostuvo que "uno de los objetivos del Gobierno es procurar la unión de los argentinos" y que las declaraciones de Gómez Centurión "no unen a nadie" sino que "dividen".

Sin embargo, expresó que el testimonio del funcionario "no guardan vinculación" con el pensamiento del Gobierno. "El horror no se discute. Todos los argentinos mantienen la cifra simbólica de 30 mil", subrayó en conversación con Radio 10.

La presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, dijo que "mandaría a la escuela" a Juan José Gómez Centurión, "para que aprenda lo que está probado" en relación al terrorismo de Estado ejercido durante la última dictadura.

"Lo mandaría a la escuela para que aprenda lo que está dicho, escrito, probado, y que no invente", afirmó en declaraciones a Radio del Plata.

"Está agraviando a la historia y a todos los argentinos. Es una persona peligrosa para estar en un lugar público, teniendo poder en el sector que sea y vaya a saber qué decisiones toma con estos criterios", manifestó.

El ex diputado del FpV Agustín Rossi remarcó que "cada tanto un funcionario de Cambiemos reivindica la dictadura cívico-militar del '76", al tiempo que resaltó "pareciera que hay un intento del Gobierno nacional de volver a la teoría de los dos demonios". Rossi llamó a "todo el arco político argentino a comprometerse en materia de políticas de Memoria, Verdad y Justicia" para "no retroceder", ya que las palabras de Gómez Centurión "son claramente lesivas para la vida democrática y la vigencia de los derechos humanos".

"Por los 30.000 detenidos desaparecidos debemos exigirle al Presidente que lo aparte del cargo y le pida una disculpa pública", finalizó el ex legislador por Santa Fe, que quiere regresar a su banca.

Desde el Frente Renovador, Daniel Arroyo, afirmó a Radio 10 que "es una barbaridad absoluta" y que Gómez Centurión "tiene que renunciar".

Asimismo, la diputada nacional Margarita Stolbizer (GEN) consideró que el titular de la Aduana "no merece ser parte de un gobierno democrático". Además, salieron en sintonía Victoria Donda y organizaciones de izquierda.



CRITICAS OFICIALISTAS

Incluso desde el oficialismo, el radical Mario Negri, jefe de bloque de Cambiemos en Diputados, escribió en un comunicado: "Discrepo totalmente con Gómez Centurión. La sentencia del Juicio a las Juntas Militares que llevó adelante el Gobierno de Raúl Alfonsín, la Conadep y el Nunca Más, las declaraciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son muestras contundentes sobre el terrorismo de Estado, la desaparición forzada de personas, el robo de bebés y la tortura".

El jefe de la bancada oficialista en Diputados también remarcó: "Hay una diferencia descomunal entre quienes querían tomar el poder con las armas en la guerrilla y quien ejerció la represión más brutal desde el Estado, lo que caracterizó a la dictadura más sangrienta de toda la región".

Fuente: