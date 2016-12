Massa le pidió a Macri que "respete las institucionaes"

El líder y diputado del Frente Renovador Sergio Massa respondió a las acusaciones del presidente Mauricio Macri, quien tildó de "irresponsable" la aprobación del proyecto de reforma al impuesto a las Ganancias, y le pidió respetar las instituciones y los poderes, retomando uno de los slogans de campaña del actual mandatario.

"Es importante para el futuro de nuestro país que aprendamos a respetar las instituciones y los poderes", dijo en la lectura en conferencia de prensa de una carta enviada a la Casa Rosada ayer, en la cual agregó que "es en el Congreso donde se discuten y aprueban las leyes".

Al ser consultado sobre un posible veto del Ejecutivo al proyecto que, tras media sanción en Diputados, será debatido en Senado, Massa sostuvo que "la atribución de modificar impuestos es una atribución del Congreso" y apuntó: "Aspiramos a que cuando el poder legislativo toma una decisión sea respetada por todos, nos guste o no".

Asimismo, acusó al Presidente de "ordenarle a sus diputados no discutir" el proyecto de la oposición. "No podemos encerrarnos en el error", señaló y recomendó: "Hay que respetar las instituciones si queremos un verdadero cambio".

En cuanto a aprobación de la reforma, el diputado destacó que "tal vez para algunos $2 mil o $3 mil en su bolsillo no sea nada, pero para muchos argentinos es mucho y no podemos seguir viviendo en un país donde quien trabaja paga impuestos y los sectores de renta fácil no los pagan".

El mandatario había calificado de "impostor" y "demagogo" a Massa tras la media sanción del proyecto.