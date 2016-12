Matías Rossi correrá con Ford en el TC

El bonaerense, de 32 años y campeón del TC en la edición 2014, había corrido durante las últimas catorce temporadas (debutó en el 2003) con un Chevrolet, con el que logró el subcampeonato en el último certamen, escoltando al múltiple titular, Guillermo Ortelli (Chevrolet).

La ACTC también autorizó los siguientes traspasos: Norberto Fontana (de Torino a Chevrolet), Mauricio Lambiris (de Torino a Chevrolet), Santiago Mangoni (de Torino a Chevrolet), Martín Serrano (de Dodge a Chevrolet), Facundo Ardusso (de Dodge a Torino), Emiliano Spataro (de Dodge a Torino) y Carlos Okulovich (de Torino a Chevrolet).

En cambio no se le dio el visto bueno para que Jonatan Castellano pasara a Ford (seguirá en Dodge), lo mismo que Martín Ponte, quien permanecerá en Dodge y no irá a Chevrolet. Tampoco cambiará de marca Juan José Ebarlín, quien continuará en Torino y no conducirá una 'Chevy' tal como pretendía.

La ACTC también comunicó los números que utilizarán los pilotos durante la temporada 2017, por lo que el chaqueño Juan Manuel Silva seguirá utilizando el número 111; el bonaerense Mauro Giallombardo continuará con el 129 y el marplatense Lionel Ugalde seguirá con el 101, entre otras decisiones.